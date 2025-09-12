Node AI (NAIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Node AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NAIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Node AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Node AI kainos prognozė
$0.287959
+0.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Node AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Node AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.287959 prekybos kainą 2025 m.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Node AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.302356 prekybos kainą 2026 m.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NAIT ateities kaina yra $ 0.317474 su 10.25% augimo norma.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NAIT ateities kaina yra $ 0.333348 su 15.76% augimo norma.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.350015, o augimo norma – 21.55%.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.367516, o augimo norma – 27.63%.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Node AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.598646 prekybos kainą.

Node AI (NAIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Node AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.975131 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.287959
    0.00%
  • 2026
    $ 0.302356
    5.00%
  • 2027
    $ 0.317474
    10.25%
  • 2028
    $ 0.333348
    15.76%
  • 2029
    $ 0.350015
    21.55%
  • 2030
    $ 0.367516
    27.63%
  • 2031
    $ 0.385892
    34.01%
  • 2032
    $ 0.405187
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.425446
    47.75%
  • 2034
    $ 0.446718
    55.13%
  • 2035
    $ 0.469054
    62.89%
  • 2036
    $ 0.492507
    71.03%
  • 2037
    $ 0.517132
    79.59%
  • 2038
    $ 0.542989
    88.56%
  • 2039
    $ 0.570139
    97.99%
  • 2040
    $ 0.598646
    107.89%
Trumpalaikės Node AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.287959
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.287998
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.288235
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.289142
    0.41%
Node AI (NAIT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NAIT kaina yra $0.287959. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Node AI (NAIT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NAIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.287998. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Node AI (NAIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NAIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.288235. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Node AI (NAIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NAIT kaina yra $0.289142. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Node AI kainų statistika

$ 0.287959
+0.17%

$ 0.00
0.00
$ 62.65K
--

Naujausia NAIT kaina yra $ 0.287959. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 62.65K.
Be to, NAIT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Node AI (NAIT)

Bandote įsigyti NAIT? Dabar galite NAIT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Node AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NAIT dabar

Node AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Node AI, dabartinė Node AI kaina yra 0.288111USD. Apyvartinė Node AI (NAIT) pasiūla yra 0.00 NAIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000838
    $ 0.29
    $ 0.286012
  • 7 dienos
    0.41%
    $ 0.08392
    $ 0.29
    $ 0.200338
  • 30 dienų
    1.46%
    $ 0.17094
    $ 0.29
    $ 0.117017
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Node AI kaina pasikeitė $0.000838, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Node AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.29 ir žemiausia $0.200338. Kainos pokytis buvo 0.41%. Ši naujausia tendencija parodo NAIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Node AI įvyko 1.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.17094 vertę. Tai rodo, kad NAIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Node AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NAIT kainų istoriją

Kaip veikia Node AI (NAIT) kainų prognozės modulis?

Node AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NAIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Node AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NAIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Node AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NAIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NAIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Node AI potencialą.

Kodėl NAIT kainų prognozė yra svarbi?

NAIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NAIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, NAIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NAIT kainų prognozė?
Remiantis Node AI (NAIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NAIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NAIT 2026 m.?
1 vieneto Node AI (NAIT) kaina šiandien yra $0.287959. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NAIT kaina 2027 m.?
Node AI (NAIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NAIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NAIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Node AI (NAIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NAIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Node AI (NAIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NAIT 2030 m.?
1 vieneto Node AI (NAIT) kaina šiandien yra $0.287959. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NAIT kainų prognozė 2040 metams?
Node AI (NAIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NAIT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.