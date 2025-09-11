Daugiau apie MXSOL

MXSOL Kainos informacija

MXSOL Oficiali svetainė

MXSOL Tokenomika

MXSOL Kainų prognozė

MXSOL Istorija

MXSOL pirkimo vadovas

MXSOLvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MXSOL Spot

MXSOL USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mexc Staked SOL logotipas

Mexc Staked SOL kaina(MXSOL)

1 MXSOL į USD – tiesioginė kaina:

$224.96
$224.96$224.96
0.00%1D
USD
Mexc Staked SOL (MXSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:41:20(UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 220.38
$ 220.38$ 220.38
24 val. žemiausia
$ 226.97
$ 226.97$ 226.97
24 val. aukščiausia

$ 220.38
$ 220.38$ 220.38

$ 226.97
$ 226.97$ 226.97

--
----

--
----

-0.04%

0.00%

+7.04%

+7.04%

Mexc Staked SOL (MXSOL) realiojo laiko kaina yra $ 225.05. Per pastarąsias 24 valandas MXSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 220.38 iki aukščiausios $ 226.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MXSOL kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MXSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mexc Staked SOL (MXSOL) rinkos informacija

--
----

$ 69.52K
$ 69.52K$ 69.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Dabartinė Mexc Staked SOL rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.52K. MXSOL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --

Mexc Staked SOL (MXSOL) kainos istorija USD

Stebėkite Mexc Staked SOL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ +48.9+27.76%
60 dienų$ +63.97+39.71%
90 dienų$ +84.55+60.17%
Mexc Staked SOL kainos pokytis šiandien

Šiandien MXSOL užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mexc Staked SOL 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +48.9 (+27.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mexc Staked SOL 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MXSOL rodiklis pasikeitė $ +63.97 (+39.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mexc Staked SOL 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +84.55 (+60.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mexc Staked SOL (MXSOL) pokyčius?

Peržiūrėkite Mexc Staked SOL kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mexc Staked SOL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MXSOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mexc Staked SOL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mexc Staked SOL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mexc Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mexc Staked SOL (MXSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mexc Staked SOL (MXSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mexc Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Mexc Staked SOL kainos prognozę dabar!

Mexc Staked SOL (MXSOL) Tokenomika

Supratimas apie Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mexc Staked SOL (MXSOL)

Ieškote, kaip nusipirkti Mexc Staked SOL? Viskas paprasta ir patogu! Mexc Staked SOL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MXSOL į vietos valiutas

1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į VND
5,922,190.75
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į AUD
A$339.8255
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į GBP
166.537
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į EUR
191.2925
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į USD
$225.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į MYR
RM949.711
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į TRY
9,292.3145
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į JPY
¥33,082.35
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į ARS
ARS$320,583.725
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į RUB
19,307.0395
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į INR
19,871.915
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į IDR
Rp3,689,343.672
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į KRW
313,438.3875
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į PHP
12,886.363
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į EGP
￡E.10,836.1575
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į BRL
R$1,215.27
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į CAD
C$310.569
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į BDT
27,411.09
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į NGN
339,440.6645
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į COP
$882,547.078
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į ZAR
R.3,947.377
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į UAH
9,290.064
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į VES
Bs35,107.8
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į CLP
$216,273.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į PKR
Rs63,916.4505
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į KZT
121,319.954
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į THB
฿7,161.091
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į TWD
NT$6,825.7665
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į AED
د.إ825.9335
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į CHF
Fr177.7895
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į HKD
HK$1,750.889
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į AMD
֏85,993.8555
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į MAD
.د.م2,032.2015
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į MXN
$4,192.6815
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į SAR
ريال843.9375
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į PLN
819.182
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į RON
лв976.717
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į SEK
kr2,106.468
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į BGN
лв375.8335
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į HUF
Ft75,747.329
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į CZK
4,699.044
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į KWD
د.ك68.64025
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į ILS
749.4165
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į AOA
Kz205,148.8285
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į BHD
.د.ب84.84385
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į BMD
$225.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į DKK
kr1,435.819
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į HNL
L5,898.5605
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į MUR
10,253.278
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į NAD
$3,956.379
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į NOK
kr2,236.997
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į NZD
$378.084
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į PAB
B/.225.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į PGK
K954.212
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į QAR
ر.ق819.182
1 Mexc Staked SOL(MXSOL) į RSD
дин.22,552.2605

Mexc Staked SOL išteklius

Išsamesnei Mexc Staked SOL analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Mexc Staked SOL svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mexc Staked SOL

Kiek Mexc Staked SOL(MXSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MXSOL kaina USD valiuta yra 225.05USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MXSOL į USD kaina?
Dabartinė MXSOL kaina USD valiuta yra $ 225.05. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mexc Staked SOL rinkos kapitalizacija?
MXSOL rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MXSOL apyvartoje?
MXSOL apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MXSOL kaina?
MXSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MXSOL kaina?
MXSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra MXSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MXSOL yra $ 69.52KUSD.
Ar MXSOL kaina šiais metais kils?
MXSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MXSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:41:20(UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MXSOL-į-USD skaičiuoklė

Suma

MXSOL
MXSOL
USD
USD

1 MXSOL = 225.05 USD

Prekiauti MXSOL

MXSOLUSDT
$224.96
$224.96$224.96
-0.01%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis