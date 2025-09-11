Mexc Staked SOL (MXSOL) realiojo laiko kaina yra $ 225.05. Per pastarąsias 24 valandas MXSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 220.38 iki aukščiausios $ 226.97 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MXSOL kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MXSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mexc Staked SOL (MXSOL) rinkos informacija
Dabartinė Mexc Staked SOL rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.52K. MXSOL apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
Mexc Staked SOL (MXSOL) kainos istorija USD
Stebėkite Mexc Staked SOL kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ +48.9
+27.76%
60 dienų
$ +63.97
+39.71%
90 dienų
$ +84.55
+60.17%
Mexc Staked SOL kainos pokytis šiandien
Šiandien MXSOL užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mexc Staked SOL 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +48.9 (+27.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mexc Staked SOL 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MXSOL rodiklis pasikeitė $ +63.97 (+39.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mexc Staked SOL 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +84.55 (+60.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mexc Staked SOL (MXSOL) pokyčius?
MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.
Mexc Staked SOL galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mexc Staked SOL investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MXSOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mexc Staked SOL mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mexc Staked SOL, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mexc Staked SOL kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mexc Staked SOL (MXSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mexc Staked SOL (MXSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mexc Staked SOL prognozes.
Supratimas apie Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mexc Staked SOL (MXSOL)
Ieškote, kaip nusipirkti Mexc Staked SOL? Viskas paprasta ir patogu! Mexc Staked SOL lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.