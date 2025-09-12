NFT Index (MX07) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MX07 svyravo nuo žemiausios kainos -- iki aukščiausios -- , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MX07 kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MX07 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – --. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
NFT Index (MX07) rinkos informacija
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Dabartinė NFT Index rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MX07 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia --. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra --
NFT Index (MX07) kainos istorija USD
Stebėkite NFT Index kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
No Data
NFT Index kainos pokytis šiandien
Šiandien MX07 užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
NFT Index 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko -- (--), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
NFT Index 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MX07 rodiklis pasikeitė -- (-- ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
NFT Index 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito -- (--), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Kas yra NFT Index (MX07)
NFT Index galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų NFT Index investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MX07statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie NFT Index mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti NFT Index, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
NFT Index kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos NFT Index (MX07) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Index (MX07) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Index prognozes.
Supratimas apie NFT Index (MX07) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MX07išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti NFT Index (MX07)
Ieškote, kaip nusipirkti NFT Index? Viskas paprasta ir patogu! NFT Index lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
MX07 į vietos valiutas
1 NFT Index(MX07) į VND
₫--
1 NFT Index(MX07) į AUD
A$--
1 NFT Index(MX07) į GBP
￡--
1 NFT Index(MX07) į EUR
€--
1 NFT Index(MX07) į USD
$--
1 NFT Index(MX07) į MYR
RM--
1 NFT Index(MX07) į TRY
₺--
1 NFT Index(MX07) į JPY
¥--
1 NFT Index(MX07) į ARS
ARS$--
1 NFT Index(MX07) į RUB
₽--
1 NFT Index(MX07) į INR
₹--
1 NFT Index(MX07) į IDR
Rp--
1 NFT Index(MX07) į KRW
₩--
1 NFT Index(MX07) į PHP
₱--
1 NFT Index(MX07) į EGP
￡E.--
1 NFT Index(MX07) į BRL
R$--
1 NFT Index(MX07) į CAD
C$--
1 NFT Index(MX07) į BDT
৳--
1 NFT Index(MX07) į NGN
₦--
1 NFT Index(MX07) į COP
$--
1 NFT Index(MX07) į ZAR
R.--
1 NFT Index(MX07) į UAH
₴--
1 NFT Index(MX07) į VES
Bs--
1 NFT Index(MX07) į CLP
$--
1 NFT Index(MX07) į PKR
Rs--
1 NFT Index(MX07) į KZT
₸--
1 NFT Index(MX07) į THB
฿--
1 NFT Index(MX07) į TWD
NT$--
1 NFT Index(MX07) į AED
د.إ--
1 NFT Index(MX07) į CHF
Fr--
1 NFT Index(MX07) į HKD
HK$--
1 NFT Index(MX07) į AMD
֏--
1 NFT Index(MX07) į MAD
.د.م--
1 NFT Index(MX07) į MXN
$--
1 NFT Index(MX07) į SAR
ريال--
1 NFT Index(MX07) į PLN
zł--
1 NFT Index(MX07) į RON
лв--
1 NFT Index(MX07) į SEK
kr--
1 NFT Index(MX07) į BGN
лв--
1 NFT Index(MX07) į HUF
Ft--
1 NFT Index(MX07) į CZK
Kč--
1 NFT Index(MX07) į KWD
د.ك--
1 NFT Index(MX07) į ILS
₪--
1 NFT Index(MX07) į AOA
Kz--
1 NFT Index(MX07) į BHD
.د.ب--
1 NFT Index(MX07) į BMD
$--
1 NFT Index(MX07) į DKK
kr--
1 NFT Index(MX07) į HNL
L--
1 NFT Index(MX07) į MUR
₨--
1 NFT Index(MX07) į NAD
$--
1 NFT Index(MX07) į NOK
kr--
1 NFT Index(MX07) į NZD
$--
1 NFT Index(MX07) į PAB
B/.--
1 NFT Index(MX07) į PGK
K--
1 NFT Index(MX07) į QAR
ر.ق--
1 NFT Index(MX07) į RSD
дин.--
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Index
Kiek NFT Index(MX07) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MX07 kaina USD valiuta yra --USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MX07 į USD kaina?
Dabartinė MX07 kaina USD valiuta yra --. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Index rinkos kapitalizacija?
MX07 rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MX07 apyvartoje?
MX07 apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MX07 kaina?
MX07 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MX07 kaina?
MX07 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra MX07 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MX07 yra --USD.
Ar MX07 kaina šiais metais kils?
MX07 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MX07 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NFT Index (MX07) svarbiausios industrijos naujienos
Laikas (UTC+8)
Tipas
Informacija
09-11 22:05:00
Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00
Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00
Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00
Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00
Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00
Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.