MX Token logotipas

MX Token kaina(MX)

1 MX į USD – tiesioginė kaina:

$2.6741
-0.24%1D
USD
MX Token (MX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:12:29(UTC+8)

MX Token (MX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.6055
24 val. žemiausia
$ 2.7121
24 val. aukščiausia

$ 2.6055
$ 2.7121
$ 5.85335603455073
$ 0.0420566690384
-0.46%

-0.24%

+0.89%

+0.89%

MX Token (MX) realiojo laiko kaina yra $ 2.674. Per pastarąsias 24 valandas MX svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.6055 iki aukščiausios $ 2.7121 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MX kaina yra $ 5.85335603455073, o žemiausia – $ 0.0420566690384.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MX per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MX Token (MX) rinkos informacija

No.149

$ 248.01M
$ 10.44M
$ 2.67B
92.75M
1,000,000,000
416,185,834
9.27%

0.01%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
ETH

Dabartinė MX Token rinkos kapitalizacija yra $ 248.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.44M. MX apyvartoje yra 92.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 416185834. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.67B

MX Token (MX) kainos istorija USD

Stebėkite MX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.006433-0.24%
30 dienų$ +0.358+15.45%
60 dienų$ +0.357+15.40%
90 dienų$ +0.1709+6.82%
MX Token kainos pokytis šiandien

Šiandien MX užfiksuotas $ -0.006433 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MX Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.358 (+15.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MX Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MX rodiklis pasikeitė $ +0.357 (+15.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MX Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1709 (+6.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MX Token (MX) pokyčius?

Peržiūrėkite MX Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

MX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MX Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MX Token (MX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MX Token (MX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MX Token prognozes.

Peržiūrėkite MX Token kainos prognozę dabar!

MX Token (MX) Tokenomika

Supratimas apie MX Token (MX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MX Token (MX)

Ieškote, kaip nusipirkti MX Token? Viskas paprasta ir patogu! MX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MX į vietos valiutas

1 MX Token(MX) į VND
70,366.31
1 MX Token(MX) į AUD
A$4.03774
1 MX Token(MX) į GBP
1.95202
1 MX Token(MX) į EUR
2.2729
1 MX Token(MX) į USD
$2.674
1 MX Token(MX) į MYR
RM11.28428
1 MX Token(MX) į TRY
110.40946
1 MX Token(MX) į JPY
¥393.078
1 MX Token(MX) į ARS
ARS$3,809.113
1 MX Token(MX) į RUB
225.92626
1 MX Token(MX) į INR
235.92702
1 MX Token(MX) į IDR
Rp43,836.05856
1 MX Token(MX) į KRW
3,719.05268
1 MX Token(MX) į PHP
152.92606
1 MX Token(MX) į EGP
￡E.128.69962
1 MX Token(MX) į BRL
R$14.4396
1 MX Token(MX) į CAD
C$3.69012
1 MX Token(MX) į BDT
325.6932
1 MX Token(MX) į NGN
4,033.16746
1 MX Token(MX) į COP
$10,486.25144
1 MX Token(MX) į ZAR
R.46.74152
1 MX Token(MX) į UAH
110.38272
1 MX Token(MX) į VES
Bs417.144
1 MX Token(MX) į CLP
$2,569.714
1 MX Token(MX) į PKR
Rs759.44274
1 MX Token(MX) į KZT
1,441.49992
1 MX Token(MX) į THB
฿85.00646
1 MX Token(MX) į TWD
NT$81.18264
1 MX Token(MX) į AED
د.إ9.81358
1 MX Token(MX) į CHF
Fr2.11246
1 MX Token(MX) į HKD
HK$20.80372
1 MX Token(MX) į AMD
֏1,021.76214
1 MX Token(MX) į MAD
.د.م24.14622
1 MX Token(MX) į MXN
$49.7364
1 MX Token(MX) į SAR
ريال10.0275
1 MX Token(MX) į PLN
9.73336
1 MX Token(MX) į RON
лв11.57842
1 MX Token(MX) į SEK
kr25.0019
1 MX Token(MX) į BGN
лв4.46558
1 MX Token(MX) į HUF
Ft898.51748
1 MX Token(MX) į CZK
55.77964
1 MX Token(MX) į KWD
د.ك0.81557
1 MX Token(MX) į ILS
8.87768
1 MX Token(MX) į AOA
Kz2,446.46934
1 MX Token(MX) į BHD
.د.ب1.008098
1 MX Token(MX) į BMD
$2.674
1 MX Token(MX) į DKK
kr17.06012
1 MX Token(MX) į HNL
L70.08554
1 MX Token(MX) į MUR
121.82744
1 MX Token(MX) į NAD
$47.00892
1 MX Token(MX) į NOK
kr26.55282
1 MX Token(MX) į NZD
$4.49232
1 MX Token(MX) į PAB
B/.2.674
1 MX Token(MX) į PGK
K11.33776
1 MX Token(MX) į QAR
ر.ق9.73336
1 MX Token(MX) į RSD
дин.267.77436

MX Token išteklius

Išsamesnei MX Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali MX Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MX Token

Kiek MX Token(MX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MX kaina USD valiuta yra 2.674USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MX į USD kaina?
Dabartinė MX kaina USD valiuta yra $ 2.674. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MX Token rinkos kapitalizacija?
MX rinkos kapitalizacija yra $ 248.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MX apyvartoje?
MX apyvartoje yra 92.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MX kaina?
MX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.85335603455073USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MX kaina?
MX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0420566690384USD.
Kokia yra MX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MX yra $ 10.44MUSD.
Ar MX kaina šiais metais kils?
MX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MX Token (MX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

