MX Token (MX) realiojo laiko kaina yra $ 2.674. Per pastarąsias 24 valandas MX svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.6055 iki aukščiausios $ 2.7121 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MX kaina yra $ 5.85335603455073, o žemiausia – $ 0.0420566690384.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MX per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MX Token (MX) rinkos informacija
No.149
$ 248.01M
$ 10.44M
$ 2.67B
92.75M
1,000,000,000
416,185,834
9.27%
0.01%
2018-06-30 00:00:00
$ 0.0092
ETH
Dabartinė MX Token rinkos kapitalizacija yra $ 248.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.44M. MX apyvartoje yra 92.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 416185834. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.67B
MX Token (MX) kainos istorija USD
Stebėkite MX Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.006433
-0.24%
30 dienų
$ +0.358
+15.45%
60 dienų
$ +0.357
+15.40%
90 dienų
$ +0.1709
+6.82%
MX Token kainos pokytis šiandien
Šiandien MX užfiksuotas $ -0.006433 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MX Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.358 (+15.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MX Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MX rodiklis pasikeitė $ +0.357 (+15.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MX Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1709 (+6.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MX Token (MX) pokyčius?
MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.
MX Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MX Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MX Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MX Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MX Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MX Token (MX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MX Token (MX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MX Token prognozes.
Supratimas apie MX Token (MX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MX Token (MX)
Ieškote, kaip nusipirkti MX Token? Viskas paprasta ir patogu! MX Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
