MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

ReitingasNo.149

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)11.10%

Cirkuliuojantis kiekis92,748,334

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla416,185,834

Cirkuliacijos norma0.0927%

Išleidimo data2018-06-30 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.0092 USDT

Visų laikų rekordas5.85335603455073,2024-04-09

Mažiausia kaina0.0420566690384,2019-11-25

Vieša blokų grandinėETH

