Meter Governance (MTRG) realiojo laiko kaina yra $ 0.11036. Per pastarąsias 24 valandas MTRG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10651 iki aukščiausios $ 0.1147 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTRG kaina yra $ 33.5469599, o žemiausia – $ 0.06497699475111687.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTRG per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Meter Governance (MTRG) rinkos informacija
No.1601
$ 3.56M
$ 55.06K
$ 5.40M
32.28M
48,890,067
2020-07-15 00:00:00
$ 0.5
MTRG
Dabartinė Meter Governance rinkos kapitalizacija yra $ 3.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.06K. MTRG apyvartoje yra 32.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 48890067. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M
Meter Governance (MTRG) kainos istorija USD
Stebėkite Meter Governance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0023228
+2.15%
30 dienų
$ +0.03777
+52.03%
60 dienų
$ +0.03577
+47.95%
90 dienų
$ +0.01867
+20.36%
Meter Governance kainos pokytis šiandien
Šiandien MTRG užfiksuotas $ +0.0023228 (+2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Meter Governance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03777 (+52.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Meter Governance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTRG rodiklis pasikeitė $ +0.03577 (+47.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Meter Governance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01867 (+20.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Meter Governance (MTRG) pokyčius?
Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin.
Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions.
Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets.
Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains
Meter Governance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Meter Governance (MTRG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meter Governance (MTRG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meter Governance prognozes.
Supratimas apie Meter Governance (MTRG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTRGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Meter Governance (MTRG)
