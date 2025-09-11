Daugiau apie MTRG

Meter Governance logotipas

Meter Governance kaina(MTRG)

1 MTRG į USD – tiesioginė kaina:

+2.15%1D
USD
Meter Governance (MTRG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:40:28(UTC+8)

Meter Governance (MTRG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.14%

+2.15%

+2.18%

+2.18%

Meter Governance (MTRG) realiojo laiko kaina yra $ 0.11036. Per pastarąsias 24 valandas MTRG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10651 iki aukščiausios $ 0.1147 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTRG kaina yra $ 33.5469599, o žemiausia – $ 0.06497699475111687.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTRG per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Meter Governance (MTRG) rinkos informacija

No.1601

2020-07-15 00:00:00

MTRG

Dabartinė Meter Governance rinkos kapitalizacija yra $ 3.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.06K. MTRG apyvartoje yra 32.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 48890067. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.40M

Meter Governance (MTRG) kainos istorija USD

Stebėkite Meter Governance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0023228+2.15%
30 dienų$ +0.03777+52.03%
60 dienų$ +0.03577+47.95%
90 dienų$ +0.01867+20.36%
Meter Governance kainos pokytis šiandien

Šiandien MTRG užfiksuotas $ +0.0023228 (+2.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Meter Governance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03777 (+52.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Meter Governance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MTRG rodiklis pasikeitė $ +0.03577 (+47.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Meter Governance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01867 (+20.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Meter Governance (MTRG) pokyčius?

Peržiūrėkite Meter Governance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Meter Governance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MTRGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Meter Governance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Meter Governance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Meter Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Meter Governance (MTRG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Meter Governance (MTRG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Meter Governance prognozes.

Peržiūrėkite Meter Governance kainos prognozę dabar!

Meter Governance (MTRG) Tokenomika

Supratimas apie Meter Governance (MTRG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTRGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Meter Governance (MTRG)

Ieškote, kaip nusipirkti Meter Governance? Viskas paprasta ir patogu! Meter Governance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Meter Governance išteklius

Išsamesnei Meter Governance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Meter Governance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Meter Governance

Kiek Meter Governance(MTRG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTRG kaina USD valiuta yra 0.11036USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTRG į USD kaina?
Dabartinė MTRG kaina USD valiuta yra $ 0.11036. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Meter Governance rinkos kapitalizacija?
MTRG rinkos kapitalizacija yra $ 3.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTRG apyvartoje?
MTRG apyvartoje yra 32.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTRG kaina?
MTRG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.5469599USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTRG kaina?
MTRG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06497699475111687USD.
Kokia yra MTRG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTRG yra $ 55.06KUSD.
Ar MTRG kaina šiais metais kils?
MTRG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTRG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Meter Governance (MTRG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

