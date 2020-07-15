MTRG

VardasMTRG

ReitingasNo.1678

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.25%

Cirkuliuojantis kiekis32,276,310

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla48,890,067

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2020-07-15 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.5 USDT

Visų laikų rekordas33.5469599,2021-03-27

Mažiausia kaina0.06497699475111687,2025-08-06

Vieša blokų grandinėMTRG

ĮvadasMeter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...