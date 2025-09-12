Meter Governance (MTRG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Meter Governance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MTRG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Meter Governance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Meter Governance kainos prognozė
$0.10975
$0.10975$0.10975
+0.87%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:13:17(UTC+8)

Meter Governance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Meter Governance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.10975 prekybos kainą 2025 m.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Meter Governance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.115237 prekybos kainą 2026 m.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MTRG ateities kaina yra $ 0.120999 su 10.25% augimo norma.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MTRG ateities kaina yra $ 0.127049 su 15.76% augimo norma.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTRG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.133401, o augimo norma – 21.55%.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MTRG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.140071, o augimo norma – 27.63%.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Meter Governance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.228162 prekybos kainą.

Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Meter Governance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.371652 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.10975
    0.00%
  • 2026
    $ 0.115237
    5.00%
  • 2027
    $ 0.120999
    10.25%
  • 2028
    $ 0.127049
    15.76%
  • 2029
    $ 0.133401
    21.55%
  • 2030
    $ 0.140071
    27.63%
  • 2031
    $ 0.147075
    34.01%
  • 2032
    $ 0.154429
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.162150
    47.75%
  • 2034
    $ 0.170258
    55.13%
  • 2035
    $ 0.178771
    62.89%
  • 2036
    $ 0.187709
    71.03%
  • 2037
    $ 0.197095
    79.59%
  • 2038
    $ 0.206949
    88.56%
  • 2039
    $ 0.217297
    97.99%
  • 2040
    $ 0.228162
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Meter Governance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.10975
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.109765
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.109855
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.110201
    0.41%
Meter Governance (MTRG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MTRG kaina yra $0.10975. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Meter Governance (MTRG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MTRG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.109765. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Meter Governance (MTRG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MTRG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.109855. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Meter Governance (MTRG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MTRG kaina yra $0.110201. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Meter Governance kainų statistika

$ 0.10975
$ 0.10975$ 0.10975

+0.87%

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

32.28M
32.28M 32.28M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

--

Naujausia MTRG kaina yra $ 0.10975. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.87%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.07K.
Be to, MTRG turi 32.28M apyvartą ir $ 3.54M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Meter Governance (MTRG)

Bandote įsigyti MTRG? Dabar galite MTRG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Meter Governance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MTRG dabar

Meter Governance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Meter Governance, dabartinė Meter Governance kaina yra 0.10975USD. Apyvartinė Meter Governance (MTRG) pasiūla yra 0.00 MTRG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.54M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000119
    $ 0.115
    $ 0.10655
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000390
    $ 0.11541
    $ 0.10076
  • 30 dienų
    0.37%
    $ 0.029800
    $ 0.29
    $ 0.0791
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Meter Governance kaina pasikeitė $-0.000119, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Meter Governance buvo prekiaujama aukščiausia $0.11541 ir žemiausia $0.10076. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo MTRG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Meter Governance įvyko 0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.029800 vertę. Tai rodo, kad MTRG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Meter Governance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MTRG kainų istoriją

Kaip veikia Meter Governance (MTRG) kainų prognozės modulis?

Meter Governance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MTRG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Meter Governance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MTRG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Meter Governance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MTRG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MTRG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Meter Governance potencialą.

Kodėl MTRG kainų prognozė yra svarbi?

MTRG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MTRG dabar?
Pagal jūsų prognozes, MTRG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MTRG kainų prognozė?
Remiantis Meter Governance (MTRG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MTRG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MTRG 2026 m.?
1 vieneto Meter Governance (MTRG) kaina šiandien yra $0.10975. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTRG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MTRG kaina 2027 m.?
Meter Governance (MTRG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MTRG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MTRG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meter Governance (MTRG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MTRG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meter Governance (MTRG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MTRG 2030 m.?
1 vieneto Meter Governance (MTRG) kaina šiandien yra $0.10975. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MTRG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MTRG kainų prognozė 2040 metams?
Meter Governance (MTRG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MTRG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:13:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.