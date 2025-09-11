Daugiau apie MONKY

Wise Monkey logotipas

Wise Monkey kaina(MONKY)

Wise Monkey (MONKY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:54(UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) kainos informacija (USD)

Wise Monkey (MONKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000007197. Per pastarąsias 24 valandas MONKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000006941 iki aukščiausios $ 0.000000741 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONKY kaina yra $ 0.000032813184752496, o žemiausia – $ 0.000000636854049651.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONKY per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wise Monkey (MONKY) rinkos informacija

Dabartinė Wise Monkey rinkos kapitalizacija yra $ 6.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.02K. MONKY apyvartoje yra 8.50T vienetų, o bendras kiekis siekia 8500000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.20M

Wise Monkey (MONKY) kainos istorija USD

Stebėkite Wise Monkey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000004855-0.67%
30 dienų$ -0.0000001018-12.40%
60 dienų$ -0.0000000085-1.17%
90 dienų$ -0.0000000249-3.35%
Wise Monkey kainos pokytis šiandien

Šiandien MONKY užfiksuotas $ -0.000000004855 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wise Monkey 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001018 (-12.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wise Monkey 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MONKY rodiklis pasikeitė $ -0.0000000085 (-1.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wise Monkey 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000249 (-3.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wise Monkey (MONKY) pokyčius?

Peržiūrėkite Wise Monkey kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wise Monkey investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MONKYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wise Monkey mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wise Monkey, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wise Monkey kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wise Monkey (MONKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wise Monkey (MONKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wise Monkey prognozes.

Peržiūrėkite Wise Monkey kainos prognozę dabar!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomika

Supratimas apie Wise Monkey (MONKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wise Monkey (MONKY)

Ieškote, kaip nusipirkti Wise Monkey? Viskas paprasta ir patogu! Wise Monkey lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MONKY į vietos valiutas

Wise Monkey išteklius

Išsamesnei Wise Monkey analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wise Monkey svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wise Monkey

Kiek Wise Monkey(MONKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONKY kaina USD valiuta yra 0.0000007197USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONKY į USD kaina?
Dabartinė MONKY kaina USD valiuta yra $ 0.0000007197. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wise Monkey rinkos kapitalizacija?
MONKY rinkos kapitalizacija yra $ 6.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONKY apyvartoje?
MONKY apyvartoje yra 8.50TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONKY kaina?
MONKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000032813184752496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONKY kaina?
MONKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000636854049651USD.
Kokia yra MONKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONKY yra $ 55.02KUSD.
Ar MONKY kaina šiais metais kils?
MONKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:54(UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

