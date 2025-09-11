Wise Monkey (MONKY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000007197. Per pastarąsias 24 valandas MONKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000006941 iki aukščiausios $ 0.000000741 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONKY kaina yra $ 0.000032813184752496, o žemiausia – $ 0.000000636854049651.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONKY per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wise Monkey (MONKY) rinkos informacija
No.1352
$ 6.12M
$ 6.12M$ 6.12M
$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K
$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M
8.50T
8.50T 8.50T
10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000
8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000
85.00%
BSC
Dabartinė Wise Monkey rinkos kapitalizacija yra $ 6.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.02K. MONKY apyvartoje yra 8.50T vienetų, o bendras kiekis siekia 8500000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.20M
Wise Monkey (MONKY) kainos istorija USD
Stebėkite Wise Monkey kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000004855
-0.67%
30 dienų
$ -0.0000001018
-12.40%
60 dienų
$ -0.0000000085
-1.17%
90 dienų
$ -0.0000000249
-3.35%
Wise Monkey kainos pokytis šiandien
Šiandien MONKY užfiksuotas $ -0.000000004855 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wise Monkey 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000001018 (-12.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wise Monkey 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MONKY rodiklis pasikeitė $ -0.0000000085 (-1.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wise Monkey 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000249 (-3.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wise Monkey (MONKY) pokyčius?
Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.
Wise Monkey kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wise Monkey (MONKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wise Monkey (MONKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wise Monkey prognozes.
Supratimas apie Wise Monkey (MONKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wise Monkey (MONKY)
