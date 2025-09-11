MongCoin (MONG) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000003479. Per pastarąsias 24 valandas MONG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000003443 iki aukščiausios $ 0.00000000355 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONG kaina yra $ 0.000000354717971428, o žemiausia – $ 0.000000000014558853.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONG per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – -1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MongCoin (MONG) rinkos informacija
No.1858
$ 2.02M
$ 2.02M
$ 54.12K
$ 54.12K
$ 2.40M
$ 2.40M
581.20T
581.20T
690,000,000,000,000
690,000,000,000,000
690,000,000,000,000
690,000,000,000,000
84.23%
ETH
Dabartinė MongCoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.02M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.12K. MONG apyvartoje yra 581.20T vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.40M
MongCoin (MONG) kainos istorija USD
Stebėkite MongCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000004474
-1.27%
30 dienų
$ -0.000000000882
-20.23%
60 dienų
$ +0.000000000124
+3.69%
90 dienų
$ +0.000000000096
+2.83%
MongCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien MONG užfiksuotas $ -0.00000000004474 (-1.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MongCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000000882 (-20.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MongCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MONG rodiklis pasikeitė $ +0.000000000124 (+3.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MongCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000000096 (+2.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.
MongCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MongCoin (MONG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MongCoin (MONG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MongCoin prognozes.
Supratimas apie MongCoin (MONG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.