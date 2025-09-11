Daugiau apie MON

MON Protocol logotipas

MON Protocol kaina(MON)

1 MON į USD – tiesioginė kaina:

$0.017
$0.017
0.00%1D
USD
MON Protocol (MON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:48(UTC+8)

MON Protocol (MON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01691
$ 0.01691
24 val. žemiausia
$ 0.0171
$ 0.0171
24 val. aukščiausia

$ 0.01691
$ 0.01691

$ 0.0171
$ 0.0171

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591

0.00%

0.00%

-5.03%

-5.03%

MON Protocol (MON) realiojo laiko kaina yra $ 0.017. Per pastarąsias 24 valandas MON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01691 iki aukščiausios $ 0.0171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MON kaina yra $ 0.9595624143978051, o žemiausia – $ 0.015308968717196591.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MON Protocol (MON) rinkos informacija

No.1180

$ 9.78M
$ 9.78M

$ 817.09
$ 817.09

$ 16.99M
$ 16.99M

575.16M
575.16M

999,517,431
999,517,431

ETH

Dabartinė MON Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 9.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 817.09. MON apyvartoje yra 575.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 999517431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.99M

MON Protocol (MON) kainos istorija USD

Stebėkite MON Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0034-16.67%
60 dienų$ +0.001+6.25%
90 dienų$ -0.0024-12.38%
MON Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien MON užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MON Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0034 (-16.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MON Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MON rodiklis pasikeitė $ +0.001 (+6.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MON Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0024 (-12.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MON Protocol (MON) pokyčius?

Peržiūrėkite MON Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MON Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MON Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MON Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MON Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MON Protocol (MON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MON Protocol (MON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MON Protocol prognozes.

Peržiūrėkite MON Protocol kainos prognozę dabar!

MON Protocol (MON) Tokenomika

Supratimas apie MON Protocol (MON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MON Protocol (MON)

Ieškote, kaip nusipirkti MON Protocol? Viskas paprasta ir patogu! MON Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MON į vietos valiutas

1 MON Protocol(MON) į VND
447.355
1 MON Protocol(MON) į AUD
A$0.02567
1 MON Protocol(MON) į GBP
0.01241
1 MON Protocol(MON) į EUR
0.01445
1 MON Protocol(MON) į USD
$0.017
1 MON Protocol(MON) į MYR
RM0.07174
1 MON Protocol(MON) į TRY
0.70193
1 MON Protocol(MON) į JPY
¥2.499
1 MON Protocol(MON) į ARS
ARS$24.2165
1 MON Protocol(MON) į RUB
1.4365
1 MON Protocol(MON) į INR
1.50076
1 MON Protocol(MON) į IDR
Rp278.68848
1 MON Protocol(MON) į KRW
23.67675
1 MON Protocol(MON) į PHP
0.97308
1 MON Protocol(MON) į EGP
￡E.0.81872
1 MON Protocol(MON) į BRL
R$0.0918
1 MON Protocol(MON) į CAD
C$0.02346
1 MON Protocol(MON) į BDT
2.0706
1 MON Protocol(MON) į NGN
25.64093
1 MON Protocol(MON) į COP
$66.66652
1 MON Protocol(MON) į ZAR
R.0.29767
1 MON Protocol(MON) į UAH
0.70176
1 MON Protocol(MON) į VES
Bs2.652
1 MON Protocol(MON) į CLP
$16.337
1 MON Protocol(MON) į PKR
Rs4.82817
1 MON Protocol(MON) į KZT
9.16436
1 MON Protocol(MON) į THB
฿0.5406
1 MON Protocol(MON) į TWD
NT$0.51629
1 MON Protocol(MON) į AED
د.إ0.06239
1 MON Protocol(MON) į CHF
Fr0.01343
1 MON Protocol(MON) į HKD
HK$0.13226
1 MON Protocol(MON) į AMD
֏6.49587
1 MON Protocol(MON) į MAD
.د.م0.15351
1 MON Protocol(MON) į MXN
$0.31637
1 MON Protocol(MON) į SAR
ريال0.06375
1 MON Protocol(MON) į PLN
0.06205
1 MON Protocol(MON) į RON
лв0.07378
1 MON Protocol(MON) į SEK
kr0.15912
1 MON Protocol(MON) į BGN
лв0.02839
1 MON Protocol(MON) į HUF
Ft5.72186
1 MON Protocol(MON) į CZK
0.35513
1 MON Protocol(MON) į KWD
د.ك0.005185
1 MON Protocol(MON) į ILS
0.05644
1 MON Protocol(MON) į AOA
Kz15.49669
1 MON Protocol(MON) į BHD
.د.ب0.006392
1 MON Protocol(MON) į BMD
$0.017
1 MON Protocol(MON) į DKK
kr0.10846
1 MON Protocol(MON) į HNL
L0.44557
1 MON Protocol(MON) į MUR
0.77452
1 MON Protocol(MON) į NAD
$0.29886
1 MON Protocol(MON) į NOK
kr0.16915
1 MON Protocol(MON) į NZD
$0.02856
1 MON Protocol(MON) į PAB
B/.0.017
1 MON Protocol(MON) į PGK
K0.07208
1 MON Protocol(MON) į QAR
ر.ق0.06188
1 MON Protocol(MON) į RSD
дин.1.70408

MON Protocol išteklius

Išsamesnei MON Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MON Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MON Protocol

Kiek MON Protocol(MON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MON kaina USD valiuta yra 0.017USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MON į USD kaina?
Dabartinė MON kaina USD valiuta yra $ 0.017. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MON Protocol rinkos kapitalizacija?
MON rinkos kapitalizacija yra $ 9.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MON apyvartoje?
MON apyvartoje yra 575.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MON kaina?
MON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9595624143978051USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MON kaina?
MON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.015308968717196591USD.
Kokia yra MON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MON yra $ 817.09USD.
Ar MON kaina šiais metais kils?
MON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:48(UTC+8)

MON Protocol (MON) svarbiausios industrijos naujienos

