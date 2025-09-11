MON Protocol (MON) realiojo laiko kaina yra $ 0.017. Per pastarąsias 24 valandas MON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01691 iki aukščiausios $ 0.0171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MON kaina yra $ 0.9595624143978051, o žemiausia – $ 0.015308968717196591.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MON per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MON Protocol (MON) rinkos informacija
No.1180
$ 9.78M
$ 817.09
$ 16.99M
575.16M
999,517,431
ETH
Dabartinė MON Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 9.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 817.09. MON apyvartoje yra 575.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 999517431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.99M
MON Protocol (MON) kainos istorija USD
Stebėkite MON Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0034
-16.67%
60 dienų
$ +0.001
+6.25%
90 dienų
$ -0.0024
-12.38%
MON Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien MON užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MON Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0034 (-16.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MON Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MON rodiklis pasikeitė $ +0.001 (+6.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MON Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0024 (-12.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MON Protocol (MON) pokyčius?
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
MON Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MON Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MON Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MON Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MON Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MON Protocol (MON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MON Protocol (MON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MON Protocol prognozes.
Supratimas apie MON Protocol (MON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MON Protocol (MON)
Ieškote, kaip nusipirkti MON Protocol? Viskas paprasta ir patogu! MON Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.