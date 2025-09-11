Daugiau apie MOBILE

Helium Mobile logotipas

Helium Mobile kaina(MOBILE)

1 MOBILE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003683
$0.0003683$0.0003683
+14.87%1D
USD
Helium Mobile (MOBILE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:19(UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003074
$ 0.0003074$ 0.0003074
24 val. žemiausia
$ 0.000371
$ 0.000371$ 0.000371
24 val. aukščiausia

$ 0.0003074
$ 0.0003074$ 0.0003074

$ 0.000371
$ 0.000371$ 0.000371

$ 0.00779068659230149
$ 0.00779068659230149$ 0.00779068659230149

$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459$ 0.000070400808645459

+4.67%

+14.87%

+14.05%

+14.05%

Helium Mobile (MOBILE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003693. Per pastarąsias 24 valandas MOBILE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003074 iki aukščiausios $ 0.000371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOBILE kaina yra $ 0.00779068659230149, o žemiausia – $ 0.000070400808645459.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOBILE per pastarąją valandą pasikeitė +4.67%, per 24 valandas – +14.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Helium Mobile (MOBILE) rinkos informacija

No.773

$ 32.97M
$ 32.97M

$ 113.57K
$ 113.57K$ 113.57K

$ 37.25M
$ 37.25M$ 37.25M

89.28B
89.28B 89.28B

100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000

SOL

Dabartinė Helium Mobile rinkos kapitalizacija yra $ 32.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.57K. MOBILE apyvartoje yra 89.28B vienetų, o bendras kiekis siekia 100880000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.25M

Helium Mobile (MOBILE) kainos istorija USD

Stebėkite Helium Mobile kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000047677+14.87%
30 dienų$ -0.0000158-4.11%
60 dienų$ -0.0000445-10.76%
90 dienų$ +0.0000485+15.11%
Helium Mobile kainos pokytis šiandien

Šiandien MOBILE užfiksuotas $ +0.000047677 (+14.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Helium Mobile 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000158 (-4.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Helium Mobile 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOBILE rodiklis pasikeitė $ -0.0000445 (-10.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Helium Mobile 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000485 (+15.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Helium Mobile (MOBILE) pokyčius?

Peržiūrėkite Helium Mobile kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Helium Mobile investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOBILEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Helium Mobile mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Helium Mobile, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Helium Mobile kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Helium Mobile (MOBILE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helium Mobile (MOBILE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helium Mobile prognozes.

Peržiūrėkite Helium Mobile kainos prognozę dabar!

Helium Mobile (MOBILE) Tokenomika

Supratimas apie Helium Mobile (MOBILE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOBILEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Helium Mobile (MOBILE)

Ieškote, kaip nusipirkti Helium Mobile? Viskas paprasta ir patogu! Helium Mobile lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOBILE į vietos valiutas

1 Helium Mobile(MOBILE) į VND
9.7181295
1 Helium Mobile(MOBILE) į AUD
A$0.000557643
1 Helium Mobile(MOBILE) į GBP
0.000273282
1 Helium Mobile(MOBILE) į EUR
0.000313905
1 Helium Mobile(MOBILE) į USD
$0.0003693
1 Helium Mobile(MOBILE) į MYR
RM0.001558446
1 Helium Mobile(MOBILE) į TRY
0.015248397
1 Helium Mobile(MOBILE) į JPY
¥0.0542871
1 Helium Mobile(MOBILE) į ARS
ARS$0.52606785
1 Helium Mobile(MOBILE) į RUB
0.031682247
1 Helium Mobile(MOBILE) į INR
0.03260919
1 Helium Mobile(MOBILE) į IDR
Rp6.054097392
1 Helium Mobile(MOBILE) į KRW
0.514342575
1 Helium Mobile(MOBILE) į PHP
0.021146118
1 Helium Mobile(MOBILE) į EGP
￡E.0.017781795
1 Helium Mobile(MOBILE) į BRL
R$0.00199422
1 Helium Mobile(MOBILE) į CAD
C$0.000509634
1 Helium Mobile(MOBILE) į BDT
0.04498074
1 Helium Mobile(MOBILE) į NGN
0.557011497
1 Helium Mobile(MOBILE) į COP
$1.448232108
1 Helium Mobile(MOBILE) į ZAR
R.0.006477522
1 Helium Mobile(MOBILE) į UAH
0.015244704
1 Helium Mobile(MOBILE) į VES
Bs0.0576108
1 Helium Mobile(MOBILE) į CLP
$0.3548973
1 Helium Mobile(MOBILE) į PKR
Rs0.104884893
1 Helium Mobile(MOBILE) į KZT
0.199082244
1 Helium Mobile(MOBILE) į THB
฿0.011751126
1 Helium Mobile(MOBILE) į TWD
NT$0.011200869
1 Helium Mobile(MOBILE) į AED
د.إ0.001355331
1 Helium Mobile(MOBILE) į CHF
Fr0.000291747
1 Helium Mobile(MOBILE) į HKD
HK$0.002873154
1 Helium Mobile(MOBILE) į AMD
֏0.141113223
1 Helium Mobile(MOBILE) į MAD
.د.م0.003334779
1 Helium Mobile(MOBILE) į MXN
$0.006880059
1 Helium Mobile(MOBILE) į SAR
ريال0.001384875
1 Helium Mobile(MOBILE) į PLN
0.001344252
1 Helium Mobile(MOBILE) į RON
лв0.001602762
1 Helium Mobile(MOBILE) į SEK
kr0.003456648
1 Helium Mobile(MOBILE) į BGN
лв0.000616731
1 Helium Mobile(MOBILE) į HUF
Ft0.124298994
1 Helium Mobile(MOBILE) į CZK
0.007710984
1 Helium Mobile(MOBILE) į KWD
د.ك0.0001126365
1 Helium Mobile(MOBILE) į ILS
0.001229769
1 Helium Mobile(MOBILE) į AOA
Kz0.336642801
1 Helium Mobile(MOBILE) į BHD
.د.ب0.0001392261
1 Helium Mobile(MOBILE) į BMD
$0.0003693
1 Helium Mobile(MOBILE) į DKK
kr0.002356134
1 Helium Mobile(MOBILE) į HNL
L0.009679353
1 Helium Mobile(MOBILE) į MUR
0.016825308
1 Helium Mobile(MOBILE) į NAD
$0.006492294
1 Helium Mobile(MOBILE) į NOK
kr0.003670842
1 Helium Mobile(MOBILE) į NZD
$0.000620424
1 Helium Mobile(MOBILE) į PAB
B/.0.0003693
1 Helium Mobile(MOBILE) į PGK
K0.001565832
1 Helium Mobile(MOBILE) į QAR
ر.ق0.001344252
1 Helium Mobile(MOBILE) į RSD
дин.0.037007553

Helium Mobile išteklius

Išsamesnei Helium Mobile analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Helium Mobile svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Helium Mobile

Kiek Helium Mobile(MOBILE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOBILE kaina USD valiuta yra 0.0003693USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOBILE į USD kaina?
Dabartinė MOBILE kaina USD valiuta yra $ 0.0003693. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Helium Mobile rinkos kapitalizacija?
MOBILE rinkos kapitalizacija yra $ 32.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOBILE apyvartoje?
MOBILE apyvartoje yra 89.28BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOBILE kaina?
MOBILE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00779068659230149USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOBILE kaina?
MOBILE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000070400808645459USD.
Kokia yra MOBILE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOBILE yra $ 113.57KUSD.
Ar MOBILE kaina šiais metais kils?
MOBILE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOBILE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:39:19(UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

