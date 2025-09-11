Helium Mobile (MOBILE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003693. Per pastarąsias 24 valandas MOBILE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003074 iki aukščiausios $ 0.000371 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOBILE kaina yra $ 0.00779068659230149, o žemiausia – $ 0.000070400808645459.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOBILE per pastarąją valandą pasikeitė +4.67%, per 24 valandas – +14.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Helium Mobile (MOBILE) rinkos informacija
No.773
$ 32.97M
$ 113.57K
$ 37.25M
89.28B
100,880,000,000
SOL
Dabartinė Helium Mobile rinkos kapitalizacija yra $ 32.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.57K. MOBILE apyvartoje yra 89.28B vienetų, o bendras kiekis siekia 100880000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.25M
Helium Mobile (MOBILE) kainos istorija USD
Stebėkite Helium Mobile kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000047677
+14.87%
30 dienų
$ -0.0000158
-4.11%
60 dienų
$ -0.0000445
-10.76%
90 dienų
$ +0.0000485
+15.11%
Helium Mobile kainos pokytis šiandien
Šiandien MOBILE užfiksuotas $ +0.000047677 (+14.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Helium Mobile 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000158 (-4.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Helium Mobile 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOBILE rodiklis pasikeitė $ -0.0000445 (-10.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Helium Mobile 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000485 (+15.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Helium Mobile (MOBILE) pokyčius?
Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.
Helium Mobile galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Helium Mobile investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Helium Mobile, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Helium Mobile kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Helium Mobile (MOBILE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helium Mobile (MOBILE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helium Mobile prognozes.
Supratimas apie Helium Mobile (MOBILE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOBILEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Helium Mobile (MOBILE)
Ieškote, kaip nusipirkti Helium Mobile? Viskas paprasta ir patogu! Helium Mobile lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.