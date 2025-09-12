Helium Mobile (MOBILE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Helium Mobile kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MOBILE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Helium Mobile kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Helium Mobile kainos prognozė
$0.0003454
-5.78%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:12:08(UTC+8)

Helium Mobile Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Helium Mobile galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000345 prekybos kainą 2025 m.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Helium Mobile galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000362 prekybos kainą 2026 m.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MOBILE ateities kaina yra $ 0.000380 su 10.25% augimo norma.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MOBILE ateities kaina yra $ 0.000399 su 15.76% augimo norma.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOBILE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000419, o augimo norma – 21.55%.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MOBILE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000440, o augimo norma – 27.63%.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Helium Mobile kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000718 prekybos kainą.

Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Helium Mobile kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001169 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000345
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000362
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000380
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000399
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000419
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000440
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000462
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000486
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000510
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000535
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000562
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000590
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000620
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000651
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000683
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000718
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Helium Mobile kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000345
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000345
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000345
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000346
    0.41%
Helium Mobile (MOBILE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MOBILE kaina yra $0.000345. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Helium Mobile (MOBILE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MOBILE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000345. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Helium Mobile (MOBILE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MOBILE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000345. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Helium Mobile (MOBILE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MOBILE kaina yra $0.000346. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Helium Mobile kainų statistika

$ 0.0003454
-5.77%

$ 30.77M
$ 30.77M$ 30.77M

89.28B
89.28B 89.28B

$ 158.61K
$ 158.61K$ 158.61K

--

Naujausia MOBILE kaina yra $ 0.0003454. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.78%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 158.61K.
Be to, MOBILE turi 89.28B apyvartą ir $ 30.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Helium Mobile (MOBILE)

Bandote įsigyti MOBILE? Dabar galite MOBILE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Helium Mobile ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MOBILE dabar

Helium Mobile istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Helium Mobile, dabartinė Helium Mobile kaina yra 0.000344USD. Apyvartinė Helium Mobile (MOBILE) pasiūla yra 0.00 MOBILE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30.77M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ -0.000026
    $ 0.000379
    $ 0.000341
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000015
    $ 0.000396
    $ 0.000290
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.000064
    $ 0.000413
    $ 0.000290
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Helium Mobile kaina pasikeitė $-0.000026, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Helium Mobile buvo prekiaujama aukščiausia $0.000396 ir žemiausia $0.000290. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo MOBILE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Helium Mobile įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000064 vertę. Tai rodo, kad MOBILE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Helium Mobile kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MOBILE kainų istoriją

Kaip veikia Helium Mobile (MOBILE) kainų prognozės modulis?

Helium Mobile Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MOBILE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Helium Mobile ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MOBILE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Helium Mobile kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MOBILE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MOBILE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Helium Mobile potencialą.

Kodėl MOBILE kainų prognozė yra svarbi?

MOBILE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MOBILE dabar?
Pagal jūsų prognozes, MOBILE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MOBILE kainų prognozė?
Remiantis Helium Mobile (MOBILE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MOBILE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MOBILE 2026 m.?
1 vieneto Helium Mobile (MOBILE) kaina šiandien yra $0.000345. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOBILE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MOBILE kaina 2027 m.?
Helium Mobile (MOBILE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MOBILE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MOBILE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium Mobile (MOBILE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MOBILE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium Mobile (MOBILE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MOBILE 2030 m.?
1 vieneto Helium Mobile (MOBILE) kaina šiandien yra $0.000345. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MOBILE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MOBILE kainų prognozė 2040 metams?
Helium Mobile (MOBILE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MOBILE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:12:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.