MetaMUI (MMUI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0654. Per pastarąsias 24 valandas MMUI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063 iki aukščiausios $ 0.0658 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMUI kaina yra $ 0.96302911550904, o žemiausia – $ 0.02990363044572816.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMUI per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MetaMUI (MMUI) rinkos informacija
No.759
$ 31.15M
$ 37.31K
$ 52.32M
476.25M
800,000,000
800,000,000
59.53%
MMUI
Dabartinė MetaMUI rinkos kapitalizacija yra $ 31.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.31K. MMUI apyvartoje yra 476.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.32M
MetaMUI (MMUI) kainos istorija USD
Stebėkite MetaMUI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000796
+1.23%
30 dienų
$ -0.0018
-2.68%
60 dienų
$ -0.0108
-14.18%
90 dienų
$ +0.0232
+54.97%
MetaMUI kainos pokytis šiandien
Šiandien MMUI užfiksuotas $ +0.000796 (+1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MetaMUI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0018 (-2.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MetaMUI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MMUI rodiklis pasikeitė $ -0.0108 (-14.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MetaMUI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0232 (+54.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetaMUI (MMUI) pokyčius?
MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.
MetaMUI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MetaMUI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MMUIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MetaMUI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MetaMUI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MetaMUI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MetaMUI (MMUI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaMUI (MMUI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaMUI prognozes.
Supratimas apie MetaMUI (MMUI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMUIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MetaMUI (MMUI)
Ieškote, kaip nusipirkti MetaMUI? Viskas paprasta ir patogu! MetaMUI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.