MetaMUI kaina(MMUI)

1 MMUI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0655
$0.0655$0.0655
+1.23%1D
USD
MetaMUI (MMUI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:58(UTC+8)

MetaMUI (MMUI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.063
$ 0.063$ 0.063
24 val. žemiausia
$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658
24 val. aukščiausia

$ 0.063
$ 0.063$ 0.063

$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658

$ 0.96302911550904
$ 0.96302911550904$ 0.96302911550904

$ 0.02990363044572816
$ 0.02990363044572816$ 0.02990363044572816

+1.55%

+1.23%

+1.08%

+1.08%

MetaMUI (MMUI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0654. Per pastarąsias 24 valandas MMUI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063 iki aukščiausios $ 0.0658 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MMUI kaina yra $ 0.96302911550904, o žemiausia – $ 0.02990363044572816.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MMUI per pastarąją valandą pasikeitė +1.55%, per 24 valandas – +1.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetaMUI (MMUI) rinkos informacija

No.759

$ 31.15M
$ 31.15M$ 31.15M

$ 37.31K
$ 37.31K$ 37.31K

$ 52.32M
$ 52.32M$ 52.32M

476.25M
476.25M 476.25M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

59.53%

MMUI

Dabartinė MetaMUI rinkos kapitalizacija yra $ 31.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.31K. MMUI apyvartoje yra 476.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.32M

MetaMUI (MMUI) kainos istorija USD

Stebėkite MetaMUI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000796+1.23%
30 dienų$ -0.0018-2.68%
60 dienų$ -0.0108-14.18%
90 dienų$ +0.0232+54.97%
MetaMUI kainos pokytis šiandien

Šiandien MMUI užfiksuotas $ +0.000796 (+1.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MetaMUI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0018 (-2.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MetaMUI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MMUI rodiklis pasikeitė $ -0.0108 (-14.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MetaMUI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0232 (+54.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MetaMUI (MMUI) pokyčius?

Peržiūrėkite MetaMUI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MetaMUI (MMUI)

MetaMUI is a decentralized, identity-based meta-blockchain designed to transform the global financial infrastructure by replacing the traditional credit-based economy with a sustainable, crowd-investment model. It uniquely solves the digital currency trilemma—privacy, identity, and programmability—by enabling privacy-preserving, regulation-compliant digital currencies without relying on blockchain consensus or central servers. Targeting leadership in the no-code Blockchain-as-a-Service (BaaS) market, MetaMUI offers an all-in-one platform integrating identity and token blockchains, streamlining dApp development and surpassing competitors like Avacloud, Ripple, and Ethereum. Its sustainable token economy is fueled by service fees for governance, identity registration, asset tokenization, and more, ensuring long-term value growth. With advanced features like peer-to-peer offline payments, secure asset verification, and decentralized identity services, MetaMUI is positioned to lead in digital finance, CBDCs, and blockchain innovation.

MetaMUI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MetaMUI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MMUIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MetaMUI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MetaMUI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MetaMUI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetaMUI (MMUI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaMUI (MMUI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaMUI prognozes.

Peržiūrėkite MetaMUI kainos prognozę dabar!

MetaMUI (MMUI) Tokenomika

Supratimas apie MetaMUI (MMUI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MMUIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MetaMUI (MMUI)

Ieškote, kaip nusipirkti MetaMUI? Viskas paprasta ir patogu! MetaMUI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MMUI į vietos valiutas

1 MetaMUI(MMUI) į VND
1,721.001
1 MetaMUI(MMUI) į AUD
A$0.098754
1 MetaMUI(MMUI) į GBP
0.047742
1 MetaMUI(MMUI) į EUR
0.05559
1 MetaMUI(MMUI) į USD
$0.0654
1 MetaMUI(MMUI) į MYR
RM0.275988
1 MetaMUI(MMUI) į TRY
2.700366
1 MetaMUI(MMUI) į JPY
¥9.6138
1 MetaMUI(MMUI) į ARS
ARS$93.1623
1 MetaMUI(MMUI) į RUB
5.5263
1 MetaMUI(MMUI) į INR
5.773512
1 MetaMUI(MMUI) į IDR
Rp1,072.130976
1 MetaMUI(MMUI) į KRW
91.08585
1 MetaMUI(MMUI) į PHP
3.743496
1 MetaMUI(MMUI) į EGP
￡E.3.149664
1 MetaMUI(MMUI) į BRL
R$0.35316
1 MetaMUI(MMUI) į CAD
C$0.090252
1 MetaMUI(MMUI) į BDT
7.96572
1 MetaMUI(MMUI) į NGN
98.642166
1 MetaMUI(MMUI) į COP
$256.470024
1 MetaMUI(MMUI) į ZAR
R.1.145154
1 MetaMUI(MMUI) į UAH
2.699712
1 MetaMUI(MMUI) į VES
Bs10.2024
1 MetaMUI(MMUI) į CLP
$62.8494
1 MetaMUI(MMUI) į PKR
Rs18.574254
1 MetaMUI(MMUI) į KZT
35.255832
1 MetaMUI(MMUI) į THB
฿2.07972
1 MetaMUI(MMUI) į TWD
NT$1.986198
1 MetaMUI(MMUI) į AED
د.إ0.240018
1 MetaMUI(MMUI) į CHF
Fr0.051666
1 MetaMUI(MMUI) į HKD
HK$0.508812
1 MetaMUI(MMUI) į AMD
֏24.989994
1 MetaMUI(MMUI) į MAD
.د.م0.590562
1 MetaMUI(MMUI) į MXN
$1.217094
1 MetaMUI(MMUI) į SAR
ريال0.24525
1 MetaMUI(MMUI) į PLN
0.23871
1 MetaMUI(MMUI) į RON
лв0.283836
1 MetaMUI(MMUI) į SEK
kr0.612144
1 MetaMUI(MMUI) į BGN
лв0.109218
1 MetaMUI(MMUI) į HUF
Ft22.012332
1 MetaMUI(MMUI) į CZK
1.366206
1 MetaMUI(MMUI) į KWD
د.ك0.019947
1 MetaMUI(MMUI) į ILS
0.217128
1 MetaMUI(MMUI) į AOA
Kz59.616678
1 MetaMUI(MMUI) į BHD
.د.ب0.0245904
1 MetaMUI(MMUI) į BMD
$0.0654
1 MetaMUI(MMUI) į DKK
kr0.417252
1 MetaMUI(MMUI) į HNL
L1.714134
1 MetaMUI(MMUI) į MUR
2.979624
1 MetaMUI(MMUI) į NAD
$1.149732
1 MetaMUI(MMUI) į NOK
kr0.65073
1 MetaMUI(MMUI) į NZD
$0.109872
1 MetaMUI(MMUI) į PAB
B/.0.0654
1 MetaMUI(MMUI) į PGK
K0.277296
1 MetaMUI(MMUI) į QAR
ر.ق0.238056
1 MetaMUI(MMUI) į RSD
дин.6.555696

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetaMUI

Kiek MetaMUI(MMUI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MMUI kaina USD valiuta yra 0.0654USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MMUI į USD kaina?
Dabartinė MMUI kaina USD valiuta yra $ 0.0654. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetaMUI rinkos kapitalizacija?
MMUI rinkos kapitalizacija yra $ 31.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MMUI apyvartoje?
MMUI apyvartoje yra 476.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MMUI kaina?
MMUI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.96302911550904USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MMUI kaina?
MMUI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02990363044572816USD.
Kokia yra MMUI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MMUI yra $ 37.31KUSD.
Ar MMUI kaina šiais metais kils?
MMUI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MMUI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:58(UTC+8)

