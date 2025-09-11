My Lovely Planet (MLC) realiojo laiko kaina yra $ 0.4034. Per pastarąsias 24 valandas MLC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.337 iki aukščiausios $ 0.4164 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLC kaina yra $ 0.9810564877928539, o žemiausia – $ 0.07323672467418013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLC per pastarąją valandą pasikeitė -2.07%, per 24 valandas – +3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
My Lovely Planet (MLC) rinkos informacija
$ 29.96M
$ 133.58K
$ 92.78M
74.27M
229,999,998
229,999,998
32.29%
MATIC
Dabartinė My Lovely Planet rinkos kapitalizacija yra $ 29.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.58K. MLC apyvartoje yra 74.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 229999998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.78M
My Lovely Planet (MLC) kainos istorija USD
Stebėkite My Lovely Planet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.012963
+3.32%
30 dienų
$ +0.1171
+40.90%
60 dienų
$ +0.1882
+87.45%
90 dienų
$ +0.1121
+38.48%
My Lovely Planet kainos pokytis šiandien
Šiandien MLC užfiksuotas $ +0.012963 (+3.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
My Lovely Planet 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1171 (+40.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
My Lovely Planet 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLC rodiklis pasikeitė $ +0.1882 (+87.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
My Lovely Planet 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1121 (+38.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.
My Lovely Planet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų My Lovely Planet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MLCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie My Lovely Planet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti My Lovely Planet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie My Lovely Planet (MLC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MLCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti My Lovely Planet (MLC)
Ieškote, kaip nusipirkti My Lovely Planet? Viskas paprasta ir patogu! My Lovely Planet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.