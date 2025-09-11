Daugiau apie MLC

My Lovely Planet logotipas

My Lovely Planet kaina(MLC)

1 MLC į USD – tiesioginė kaina:

$0.4034
$0.4034$0.4034
+3.32%1D
USD
My Lovely Planet (MLC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

My Lovely Planet (MLC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.337
$ 0.337$ 0.337
24 val. žemiausia
$ 0.4164
$ 0.4164$ 0.4164
24 val. aukščiausia

$ 0.337
$ 0.337$ 0.337

$ 0.4164
$ 0.4164$ 0.4164

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

-2.07%

+3.32%

+23.85%

+23.85%

My Lovely Planet (MLC) realiojo laiko kaina yra $ 0.4034. Per pastarąsias 24 valandas MLC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.337 iki aukščiausios $ 0.4164 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MLC kaina yra $ 0.9810564877928539, o žemiausia – $ 0.07323672467418013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MLC per pastarąją valandą pasikeitė -2.07%, per 24 valandas – +3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

My Lovely Planet (MLC) rinkos informacija

No.760

$ 29.96M
$ 29.96M$ 29.96M

$ 133.58K
$ 133.58K$ 133.58K

$ 92.78M
$ 92.78M$ 92.78M

74.27M
74.27M 74.27M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

32.29%

MATIC

Dabartinė My Lovely Planet rinkos kapitalizacija yra $ 29.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.58K. MLC apyvartoje yra 74.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 229999998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 92.78M

My Lovely Planet (MLC) kainos istorija USD

Stebėkite My Lovely Planet kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012963+3.32%
30 dienų$ +0.1171+40.90%
60 dienų$ +0.1882+87.45%
90 dienų$ +0.1121+38.48%
My Lovely Planet kainos pokytis šiandien

Šiandien MLC užfiksuotas $ +0.012963 (+3.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

My Lovely Planet 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1171 (+40.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

My Lovely Planet 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MLC rodiklis pasikeitė $ +0.1882 (+87.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

My Lovely Planet 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1121 (+38.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir My Lovely Planet (MLC) pokyčius?

Peržiūrėkite My Lovely Planet kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų My Lovely Planet investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MLCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie My Lovely Planet mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti My Lovely Planet, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

My Lovely Planet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos My Lovely Planet (MLC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų My Lovely Planet (MLC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes My Lovely Planet prognozes.

Peržiūrėkite My Lovely Planet kainos prognozę dabar!

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika

Supratimas apie My Lovely Planet (MLC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MLCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti My Lovely Planet (MLC)

Ieškote, kaip nusipirkti My Lovely Planet? Viskas paprasta ir patogu! My Lovely Planet lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MLC į vietos valiutas

My Lovely Planet išteklius

Išsamesnei My Lovely Planet analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali My Lovely Planet svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie My Lovely Planet

Kiek My Lovely Planet(MLC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MLC kaina USD valiuta yra 0.4034USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MLC į USD kaina?
Dabartinė MLC kaina USD valiuta yra $ 0.4034. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra My Lovely Planet rinkos kapitalizacija?
MLC rinkos kapitalizacija yra $ 29.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MLC apyvartoje?
MLC apyvartoje yra 74.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MLC kaina?
MLC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.9810564877928539USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MLC kaina?
MLC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07323672467418013USD.
Kokia yra MLC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MLC yra $ 133.58KUSD.
Ar MLC kaina šiais metais kils?
MLC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MLC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

My Lovely Planet (MLC) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

