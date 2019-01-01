My Lovely Planet (MLC) Tokenomika

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMy Lovely Planet (MLC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
My Lovely Planet (MLC) Informacija

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Oficiali svetainė:
https://www.mylovelyplanet.org/
Baltoji knyga:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius My Lovely Planet (MLC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 30.65M
$ 30.65M$ 30.65M
Bendra pasiūla:
$ 230.00M
$ 230.00M$ 230.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 75.49M
$ 75.49M$ 75.49M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 93.38M
$ 93.38M$ 93.38M
Visų laikų rekordas:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
Visų laikų minimumas:
$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013
Dabartinė kaina:
$ 0.406
$ 0.406$ 0.406

My Lovely Planet (MLC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti My Lovely Planet (MLC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MLC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MLC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MLC tokenomiką, galite peržiūrėti MLC tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti MLC

Norite įtraukti My Lovely Planet (MLC) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MLC pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

My Lovely Planet (MLC) Kainų istorija

MLC kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

MLC kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MLC? Mūsų MLC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.