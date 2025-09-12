My Lovely Planet (MLC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite My Lovely Planet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MLC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

My Lovely Planet kainos prognozė
$0.3794
-5.15%
USD
Faktinis
Prognozė
My Lovely Planet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, My Lovely Planet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3794 prekybos kainą 2025 m.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, My Lovely Planet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.398370 prekybos kainą 2026 m.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MLC ateities kaina yra $ 0.418288 su 10.25% augimo norma.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MLC ateities kaina yra $ 0.439202 su 15.76% augimo norma.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MLC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.461163, o augimo norma – 21.55%.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MLC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.484221, o augimo norma – 27.63%.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. My Lovely Planet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.788745 prekybos kainą.

My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. My Lovely Planet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2847 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3794
    0.00%
  • 2026
    $ 0.398370
    5.00%
  • 2027
    $ 0.418288
    10.25%
  • 2028
    $ 0.439202
    15.76%
  • 2029
    $ 0.461163
    21.55%
  • 2030
    $ 0.484221
    27.63%
  • 2031
    $ 0.508432
    34.01%
  • 2032
    $ 0.533853
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.560546
    47.75%
  • 2034
    $ 0.588573
    55.13%
  • 2035
    $ 0.618002
    62.89%
  • 2036
    $ 0.648902
    71.03%
  • 2037
    $ 0.681347
    79.59%
  • 2038
    $ 0.715415
    88.56%
  • 2039
    $ 0.751186
    97.99%
  • 2040
    $ 0.788745
    107.89%
Trumpalaikės My Lovely Planet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3794
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.379451
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.379763
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.380959
    0.41%
My Lovely Planet (MLC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MLC kaina yra $0.3794. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

My Lovely Planet (MLC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MLC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.379451. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

My Lovely Planet (MLC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MLC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.379763. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

My Lovely Planet (MLC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MLC kaina yra $0.380959. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė My Lovely Planet kainų statistika

$ 0.3794
-5.14%

$ 28.60M
75.37M
$ 231.74K
--

Naujausia MLC kaina yra $ 0.3794. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 231.74K.
Be to, MLC turi 75.37M apyvartą ir $ 28.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti My Lovely Planet (MLC)

Bandote įsigyti MLC? Dabar galite MLC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti My Lovely Planet ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MLC dabar

My Lovely Planet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje My Lovely Planet, dabartinė My Lovely Planet kaina yra 0.3794USD. Apyvartinė My Lovely Planet (MLC) pasiūla yra 0.00 MLC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $28.60M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.013600
    $ 0.4188
    $ 0.3464
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.052999
    $ 0.4188
    $ 0.2957
  • 30 dienų
    0.39%
    $ 0.107100
    $ 0.4188
    $ 0.2246
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas My Lovely Planet kaina pasikeitė $-0.013600, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas My Lovely Planet buvo prekiaujama aukščiausia $0.4188 ir žemiausia $0.2957. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo MLC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį My Lovely Planet įvyko 0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.107100 vertę. Tai rodo, kad MLC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą My Lovely Planet kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MLC kainų istoriją

Kaip veikia My Lovely Planet (MLC) kainų prognozės modulis?

My Lovely Planet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MLC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius My Lovely Planet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MLC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti My Lovely Planet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MLC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MLC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą My Lovely Planet potencialą.

Kodėl MLC kainų prognozė yra svarbi?

MLC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MLC dabar?
Pagal jūsų prognozes, MLC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MLC kainų prognozė?
Remiantis My Lovely Planet (MLC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MLC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MLC 2026 m.?
1 vieneto My Lovely Planet (MLC) kaina šiandien yra $0.3794. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MLC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MLC kaina 2027 m.?
My Lovely Planet (MLC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MLC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MLC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, My Lovely Planet (MLC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MLC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, My Lovely Planet (MLC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MLC 2030 m.?
1 vieneto My Lovely Planet (MLC) kaina šiandien yra $0.3794. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MLC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MLC kainų prognozė 2040 metams?
My Lovely Planet (MLC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MLC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.