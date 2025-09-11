MINIMA (MINIMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0203. Per pastarąsias 24 valandas MINIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01842 iki aukščiausios $ 0.02065 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINIMA kaina yra $ 0.13507396487566234, o žemiausia – $ 0.010783581541609933.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINIMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MINIMA (MINIMA) rinkos informacija
Dabartinė MINIMA rinkos kapitalizacija yra $ 8.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 325.35K. MINIMA apyvartoje yra 402.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991227. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.30M
MINIMA (MINIMA) kainos istorija USD
Stebėkite MINIMA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007394
+3.78%
30 dienų
$ +0.00043
+2.16%
60 dienų
$ +0.00038
+1.90%
90 dienų
$ -0.0118
-36.77%
MINIMA kainos pokytis šiandien
Šiandien MINIMA užfiksuotas $ +0.0007394 (+3.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MINIMA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00043 (+2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MINIMA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINIMA rodiklis pasikeitė $ +0.00038 (+1.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MINIMA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0118 (-36.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINIMA (MINIMA) pokyčius?
The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.
MINIMA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MINIMA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MINIMA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MINIMA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MINIMA (MINIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINIMA (MINIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINIMA prognozes.
Supratimas apie MINIMA (MINIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MINIMA (MINIMA)
Ieškote, kaip nusipirkti MINIMA? Viskas paprasta ir patogu! MINIMA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.