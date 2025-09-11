Daugiau apie MINIMA

MINIMA kaina(MINIMA)

1 MINIMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.0203
$0.0203$0.0203
+3.78%1D
USD
MINIMA (MINIMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:00(UTC+8)

MINIMA (MINIMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01842
$ 0.01842$ 0.01842
24 val. žemiausia
$ 0.02065
$ 0.02065$ 0.02065
24 val. aukščiausia

$ 0.01842
$ 0.01842$ 0.01842

$ 0.02065
$ 0.02065$ 0.02065

$ 0.13507396487566234
$ 0.13507396487566234$ 0.13507396487566234

$ 0.010783581541609933
$ 0.010783581541609933$ 0.010783581541609933

0.00%

+3.78%

-6.41%

-6.41%

MINIMA (MINIMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0203. Per pastarąsias 24 valandas MINIMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01842 iki aukščiausios $ 0.02065 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINIMA kaina yra $ 0.13507396487566234, o žemiausia – $ 0.010783581541609933.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINIMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MINIMA (MINIMA) rinkos informacija

No.1237

$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M

$ 325.35K
$ 325.35K$ 325.35K

$ 20.30M
$ 20.30M$ 20.30M

402.67M
402.67M 402.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,227
999,991,227 999,991,227

40.26%

MINIMA

Dabartinė MINIMA rinkos kapitalizacija yra $ 8.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 325.35K. MINIMA apyvartoje yra 402.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991227. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.30M

MINIMA (MINIMA) kainos istorija USD

Stebėkite MINIMA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007394+3.78%
30 dienų$ +0.00043+2.16%
60 dienų$ +0.00038+1.90%
90 dienų$ -0.0118-36.77%
MINIMA kainos pokytis šiandien

Šiandien MINIMA užfiksuotas $ +0.0007394 (+3.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MINIMA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00043 (+2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MINIMA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINIMA rodiklis pasikeitė $ +0.00038 (+1.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MINIMA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0118 (-36.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MINIMA (MINIMA) pokyčius?

Peržiūrėkite MINIMA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MINIMA (MINIMA)

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it's own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

MINIMA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MINIMA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MINIMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MINIMA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MINIMA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MINIMA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MINIMA (MINIMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MINIMA (MINIMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MINIMA prognozes.

Peržiūrėkite MINIMA kainos prognozę dabar!

MINIMA (MINIMA) Tokenomika

Supratimas apie MINIMA (MINIMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINIMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MINIMA (MINIMA)

Ieškote, kaip nusipirkti MINIMA? Viskas paprasta ir patogu! MINIMA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MINIMA į vietos valiutas

MINIMA išteklius

Išsamesnei MINIMA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MINIMA

Kiek MINIMA(MINIMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MINIMA kaina USD valiuta yra 0.0203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MINIMA į USD kaina?
Dabartinė MINIMA kaina USD valiuta yra $ 0.0203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MINIMA rinkos kapitalizacija?
MINIMA rinkos kapitalizacija yra $ 8.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MINIMA apyvartoje?
MINIMA apyvartoje yra 402.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MINIMA kaina?
MINIMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13507396487566234USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MINIMA kaina?
MINIMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010783581541609933USD.
Kokia yra MINIMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MINIMA yra $ 325.35KUSD.
Ar MINIMA kaina šiais metais kils?
MINIMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MINIMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:33:00(UTC+8)

MINIMA (MINIMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

