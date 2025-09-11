Morpheus Labs (MIND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003676. Per pastarąsias 24 valandas MIND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000348 iki aukščiausios $ 0.0004499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIND kaina yra $ 0.030441705992138975, o žemiausia – $ 0.000258389886664395.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Morpheus Labs (MIND) rinkos informacija
No.2470
$ 502.22K
$ 502.22K
$ 25.02K
$ 25.02K
$ 771.96K
$ 771.96K
1.37B
1.37B
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000
65.05%
ETH
Dabartinė Morpheus Labs rinkos kapitalizacija yra $ 502.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.02K. MIND apyvartoje yra 1.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.96K
Morpheus Labs (MIND) kainos istorija USD
Stebėkite Morpheus Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005371
-1.44%
30 dienų
$ +0.0000242
+7.04%
60 dienų
$ -0.0003034
-45.22%
90 dienų
$ -0.0003754
-50.53%
Morpheus Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien MIND užfiksuotas $ -0.000005371 (-1.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Morpheus Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000242 (+7.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Morpheus Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIND rodiklis pasikeitė $ -0.0003034 (-45.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Morpheus Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003754 (-50.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Morpheus Labs (MIND) pokyčius?
Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value.
Innovative Tokenomics Model for User Incentivization
An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty.
Expanding Services and Market Reach
The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem.
Alignment with Blockchain's Core Values
The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.
Morpheus Labs kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Morpheus Labs (MIND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morpheus Labs (MIND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morpheus Labs prognozes.
Supratimas apie Morpheus Labs (MIND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
