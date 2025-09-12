Morpheus Labs (MIND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Morpheus Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MIND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Morpheus Labs kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:11:25(UTC+8)

Morpheus Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Morpheus Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000392 prekybos kainą 2025 m.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Morpheus Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000412 prekybos kainą 2026 m.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MIND ateities kaina yra $ 0.000432 su 10.25% augimo norma.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MIND ateities kaina yra $ 0.000454 su 15.76% augimo norma.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000477, o augimo norma – 21.55%.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MIND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000500, o augimo norma – 27.63%.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Morpheus Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000815 prekybos kainą.

Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Morpheus Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001329 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000392
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000412
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000432
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000454
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000477
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000500
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000525
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000552
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000579
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000608
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000639
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000671
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000704
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000740
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000777
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000815
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Morpheus Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000392
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000392
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000392
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000394
    0.41%
Morpheus Labs (MIND) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MIND kaina yra $0.000392. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Morpheus Labs (MIND) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MIND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000392. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Morpheus Labs (MIND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MIND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000392. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Morpheus Labs (MIND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MIND kaina yra $0.000394. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Morpheus Labs kainų statistika

$ 0.0003925
$ 0.0003925$ 0.0003925

+5.88%

$ 536.23K
$ 536.23K$ 536.23K

1.37B
1.37B 1.37B

$ 2.15K
$ 2.15K$ 2.15K

--

Naujausia MIND kaina yra $ 0.0003925. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.15K.
Be to, MIND turi 1.37B apyvartą ir $ 536.23K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Morpheus Labs (MIND)

Bandote įsigyti MIND? Dabar galite MIND įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Morpheus Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MIND dabar

Morpheus Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Morpheus Labs, dabartinė Morpheus Labs kaina yra 0.000392USD. Apyvartinė Morpheus Labs (MIND) pasiūla yra 0.00 MIND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $536.23K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.10%
    $ 0.000035
    $ 0.000401
    $ 0.000352
  • 7 dienos
    0.15%
    $ 0.000050
    $ 0.000449
    $ 0.000251
  • 30 dienų
    0.07%
    $ 0.000026
    $ 0.000499
    $ 0.000251
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Morpheus Labs kaina pasikeitė $0.000035, atspindinti 0.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Morpheus Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.000449 ir žemiausia $0.000251. Kainos pokytis buvo 0.15%. Ši naujausia tendencija parodo MIND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Morpheus Labs įvyko 0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000026 vertę. Tai rodo, kad MIND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Morpheus Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MIND kainų istoriją

Kaip veikia Morpheus Labs (MIND) kainų prognozės modulis?

Morpheus Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MIND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Morpheus Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MIND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Morpheus Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MIND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MIND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Morpheus Labs potencialą.

Kodėl MIND kainų prognozė yra svarbi?

MIND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MIND dabar?
Pagal jūsų prognozes, MIND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MIND kainų prognozė?
Remiantis Morpheus Labs (MIND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MIND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MIND 2026 m.?
1 vieneto Morpheus Labs (MIND) kaina šiandien yra $0.000392. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MIND kaina 2027 m.?
Morpheus Labs (MIND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MIND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MIND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morpheus Labs (MIND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MIND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Morpheus Labs (MIND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MIND 2030 m.?
1 vieneto Morpheus Labs (MIND) kaina šiandien yra $0.000392. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MIND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MIND kainų prognozė 2040 metams?
Morpheus Labs (MIND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MIND kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.