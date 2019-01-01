Morpheus Labs (MIND) Tokenomika
Morpheus Labs (MIND) Informacija
Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.
Morpheus Labs (MIND) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Morpheus Labs (MIND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Morpheus Labs (MIND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Morpheus Labs (MIND) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MIND tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MIND tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MIND tokenomiką, galite peržiūrėti MIND tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti MIND
Norite įtraukti Morpheus Labs (MIND) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius MIND pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Morpheus Labs (MIND) Kainų istorija
MIND kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
MIND kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda MIND? Mūsų MIND kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Morpheus Labs (MIND)
Suma
1 MIND = 0.0003896 USD