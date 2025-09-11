Daugiau apie MINA

Mina Protocol logotipas

Mina Protocol kaina(MINA)

1 MINA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1916
$0.1916$0.1916
-0.67%1D
USD
Mina Protocol (MINA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:16(UTC+8)

Mina Protocol (MINA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1891
$ 0.1891$ 0.1891
24 val. žemiausia
$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946
24 val. aukščiausia

$ 0.1891
$ 0.1891$ 0.1891

$ 0.1946
$ 0.1946$ 0.1946

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

+0.05%

-0.67%

+9.55%

+9.55%

Mina Protocol (MINA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1915. Per pastarąsias 24 valandas MINA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1891 iki aukščiausios $ 0.1946 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINA kaina yra $ 9.91409787, o žemiausia – $ 0.14716687850259458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINA per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mina Protocol (MINA) rinkos informacija

No.188

$ 239.70M
$ 239.70M$ 239.70M

$ 767.94K
$ 767.94K$ 767.94K

$ 239.70M
$ 239.70M$ 239.70M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,251,672,728.8400393
1,251,672,728.8400393 1,251,672,728.8400393

0.01%

MINA

Dabartinė Mina Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 239.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 767.94K. MINA apyvartoje yra 1.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 1251672728.8400393. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 239.70M

Mina Protocol (MINA) kainos istorija USD

Stebėkite Mina Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001292-0.67%
30 dienų$ +0.0047+2.51%
60 dienų$ -0.0085-4.25%
90 dienų$ +0.0116+6.44%
Mina Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien MINA užfiksuotas $ -0.001292 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mina Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0047 (+2.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mina Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINA rodiklis pasikeitė $ -0.0085 (-4.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mina Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0116 (+6.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mina Protocol (MINA) pokyčius?

Peržiūrėkite Mina Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mina Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MINAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mina Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mina Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mina Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mina Protocol (MINA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mina Protocol (MINA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mina Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Mina Protocol kainos prognozę dabar!

Mina Protocol (MINA) Tokenomika

Supratimas apie Mina Protocol (MINA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mina Protocol (MINA)

Ieškote, kaip nusipirkti Mina Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Mina Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MINA į vietos valiutas

1 Mina Protocol(MINA) į VND
5,039.3225
1 Mina Protocol(MINA) į AUD
A$0.289165
1 Mina Protocol(MINA) į GBP
0.139795
1 Mina Protocol(MINA) į EUR
0.162775
1 Mina Protocol(MINA) į USD
$0.1915
1 Mina Protocol(MINA) į MYR
RM0.80813
1 Mina Protocol(MINA) į TRY
7.907035
1 Mina Protocol(MINA) į JPY
¥28.1505
1 Mina Protocol(MINA) į ARS
ARS$272.79175
1 Mina Protocol(MINA) į RUB
16.18175
1 Mina Protocol(MINA) į INR
16.90562
1 Mina Protocol(MINA) į IDR
Rp3,139.34376
1 Mina Protocol(MINA) į KRW
266.711625
1 Mina Protocol(MINA) į PHP
10.96146
1 Mina Protocol(MINA) į EGP
￡E.9.22264
1 Mina Protocol(MINA) į BRL
R$1.0341
1 Mina Protocol(MINA) į CAD
C$0.26427
1 Mina Protocol(MINA) į BDT
23.3247
1 Mina Protocol(MINA) į NGN
288.837535
1 Mina Protocol(MINA) į COP
$750.97874
1 Mina Protocol(MINA) į ZAR
R.3.353165
1 Mina Protocol(MINA) į UAH
7.90512
1 Mina Protocol(MINA) į VES
Bs29.874
1 Mina Protocol(MINA) į CLP
$184.0315
1 Mina Protocol(MINA) į PKR
Rs54.387915
1 Mina Protocol(MINA) į KZT
103.23382
1 Mina Protocol(MINA) į THB
฿6.0897
1 Mina Protocol(MINA) į TWD
NT$5.815855
1 Mina Protocol(MINA) į AED
د.إ0.702805
1 Mina Protocol(MINA) į CHF
Fr0.151285
1 Mina Protocol(MINA) į HKD
HK$1.48987
1 Mina Protocol(MINA) į AMD
֏73.174065
1 Mina Protocol(MINA) į MAD
.د.م1.729245
1 Mina Protocol(MINA) į MXN
$3.563815
1 Mina Protocol(MINA) į SAR
ريال0.718125
1 Mina Protocol(MINA) į PLN
0.698975
1 Mina Protocol(MINA) į RON
лв0.83111
1 Mina Protocol(MINA) į SEK
kr1.79244
1 Mina Protocol(MINA) į BGN
лв0.319805
1 Mina Protocol(MINA) į HUF
Ft64.45507
1 Mina Protocol(MINA) į CZK
4.000435
1 Mina Protocol(MINA) į KWD
د.ك0.0584075
1 Mina Protocol(MINA) į ILS
0.63578
1 Mina Protocol(MINA) į AOA
Kz174.565655
1 Mina Protocol(MINA) į BHD
.د.ب0.072004
1 Mina Protocol(MINA) į BMD
$0.1915
1 Mina Protocol(MINA) į DKK
kr1.22177
1 Mina Protocol(MINA) į HNL
L5.019215
1 Mina Protocol(MINA) į MUR
8.72474
1 Mina Protocol(MINA) į NAD
$3.36657
1 Mina Protocol(MINA) į NOK
kr1.905425
1 Mina Protocol(MINA) į NZD
$0.32172
1 Mina Protocol(MINA) į PAB
B/.0.1915
1 Mina Protocol(MINA) į PGK
K0.81196
1 Mina Protocol(MINA) į QAR
ر.ق0.69706
1 Mina Protocol(MINA) į RSD
дин.19.19596

Mina Protocol išteklius

Išsamesnei Mina Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mina Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mina Protocol

Kiek Mina Protocol(MINA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MINA kaina USD valiuta yra 0.1915USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MINA į USD kaina?
Dabartinė MINA kaina USD valiuta yra $ 0.1915. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mina Protocol rinkos kapitalizacija?
MINA rinkos kapitalizacija yra $ 239.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MINA apyvartoje?
MINA apyvartoje yra 1.25BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MINA kaina?
MINA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.91409787USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MINA kaina?
MINA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14716687850259458USD.
Kokia yra MINA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MINA yra $ 767.94KUSD.
Ar MINA kaina šiais metais kils?
MINA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MINA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:25:16(UTC+8)

Mina Protocol (MINA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 MINA = 0.1915 USD

