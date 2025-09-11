Mina Protocol (MINA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1915. Per pastarąsias 24 valandas MINA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1891 iki aukščiausios $ 0.1946 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MINA kaina yra $ 9.91409787, o žemiausia – $ 0.14716687850259458.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MINA per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mina Protocol (MINA) rinkos informacija
No.188
Dabartinė Mina Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 239.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 767.94K. MINA apyvartoje yra 1.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 1251672728.8400393. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 239.70M
Mina Protocol (MINA) kainos istorija USD
Stebėkite Mina Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001292
-0.67%
30 dienų
$ +0.0047
+2.51%
60 dienų
$ -0.0085
-4.25%
90 dienų
$ +0.0116
+6.44%
Mina Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien MINA užfiksuotas $ -0.001292 (-0.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mina Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0047 (+2.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mina Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MINA rodiklis pasikeitė $ -0.0085 (-4.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mina Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0116 (+6.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mina Protocol (MINA) pokyčius?
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Mina Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mina Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MINAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mina Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mina Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mina Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mina Protocol (MINA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mina Protocol (MINA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mina Protocol prognozes.
Supratimas apie Mina Protocol (MINA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MINAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mina Protocol (MINA)
Ieškote, kaip nusipirkti Mina Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Mina Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.