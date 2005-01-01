Mina Protocol (MINA) Tokenomika

Mina Protocol (MINA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMina Protocol (MINA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Mina Protocol (MINA) Informacija

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Oficiali svetainė:
https://minaprotocol.com/
Baltoji knyga:
https://minaprotocol.com/docs
Blokų naršyklė:
https://minaexplorer.com/

Mina Protocol (MINA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mina Protocol (MINA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 248.86M
$ 248.86M
Bendra pasiūla:
$ 1.25B
$ 1.25B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.25B
$ 1.25B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 248.86M
$ 248.86M
Visų laikų rekordas:
$ 12.013
$ 12.013
Visų laikų minimumas:
$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458
Dabartinė kaina:
$ 0.1988
$ 0.1988

Mina Protocol (MINA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mina Protocol (MINA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MINA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MINA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MINA tokenomiką, galite peržiūrėti MINA tokeno kainą realiuoju laiku!

