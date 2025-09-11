Moongate (MGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004906. Per pastarąsias 24 valandas MGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004861 iki aukščiausios $ 0.0005056 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MGT kaina yra $ 0.09888180119667565, o žemiausia – $ 0.000484494963591745.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MGT per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moongate (MGT) rinkos informacija
Dabartinė Moongate rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.48K. MGT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 490.60K
Moongate (MGT) kainos istorija USD
Stebėkite Moongate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001279
-0.26%
30 dienų
$ -0.0001844
-27.32%
60 dienų
$ -0.0000384
-7.26%
90 dienų
$ -0.0025884
-84.07%
Moongate kainos pokytis šiandien
Šiandien MGT užfiksuotas $ -0.000001279 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moongate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001844 (-27.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moongate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MGT rodiklis pasikeitė $ -0.0000384 (-7.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moongate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0025884 (-84.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moongate (MGT) pokyčius?
Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.
Moongate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moongate (MGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moongate (MGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moongate prognozes.
Supratimas apie Moongate (MGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
