Merlin Chain kaina(MERL)

1 MERL į USD – tiesioginė kaina:

$0.14325
+0.46%1D
USD
Merlin Chain (MERL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:43(UTC+8)

Merlin Chain (MERL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.13668
24 val. žemiausia
$ 0.14895
24 val. aukščiausia

$ 0.13668
$ 0.14895
$ 1.54701444602571
$ 0.07122948634211385
-0.36%

+0.46%

-14.58%

-14.58%

Merlin Chain (MERL) realiojo laiko kaina yra $ 0.14307. Per pastarąsias 24 valandas MERL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13668 iki aukščiausios $ 0.14895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MERL kaina yra $ 1.54701444602571, o žemiausia – $ 0.07122948634211385.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MERL per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Merlin Chain (MERL) rinkos informacija

No.292

$ 140.06M
$ 1.32M
$ 300.45M
978.96M
2,100,000,000
2,100,000,000
46.61%

MERLIN

Dabartinė Merlin Chain rinkos kapitalizacija yra $ 140.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.32M. MERL apyvartoje yra 978.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 300.45M

Merlin Chain (MERL) kainos istorija USD

Stebėkite Merlin Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006559+0.46%
30 dienų$ +0.03074+27.36%
60 dienų$ +0.03421+31.42%
90 dienų$ +0.04661+48.32%
Merlin Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien MERL užfiksuotas $ +0.0006559 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Merlin Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.03074 (+27.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Merlin Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MERL rodiklis pasikeitė $ +0.03421 (+31.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Merlin Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04661 (+48.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Merlin Chain (MERL) pokyčius?

Peržiūrėkite Merlin Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Merlin Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Merlin Chain kainos prognozė (USD)

MERL į vietos valiutas

1 Merlin Chain(MERL) į VND
3,764.88705
1 Merlin Chain(MERL) į AUD
A$0.2160357
1 Merlin Chain(MERL) į GBP
0.1044411
1 Merlin Chain(MERL) į EUR
0.1216095
1 Merlin Chain(MERL) į USD
$0.14307
1 Merlin Chain(MERL) į MYR
RM0.6037554
1 Merlin Chain(MERL) į TRY
5.9059296
1 Merlin Chain(MERL) į JPY
¥21.03129
1 Merlin Chain(MERL) į ARS
ARS$203.803215
1 Merlin Chain(MERL) į RUB
12.089415
1 Merlin Chain(MERL) į INR
12.6073284
1 Merlin Chain(MERL) į IDR
Rp2,345.4094608
1 Merlin Chain(MERL) į KRW
198.9846174
1 Merlin Chain(MERL) į PHP
8.1850347
1 Merlin Chain(MERL) į EGP
￡E.6.881667
1 Merlin Chain(MERL) į BRL
R$0.772578
1 Merlin Chain(MERL) į CAD
C$0.1974366
1 Merlin Chain(MERL) į BDT
17.425926
1 Merlin Chain(MERL) į NGN
215.7910503
1 Merlin Chain(MERL) į COP
$561.0575892
1 Merlin Chain(MERL) į ZAR
R.2.5022943
1 Merlin Chain(MERL) į UAH
5.9059296
1 Merlin Chain(MERL) į VES
Bs22.31892
1 Merlin Chain(MERL) į CLP
$137.49027
1 Merlin Chain(MERL) į PKR
Rs40.6333107
1 Merlin Chain(MERL) į KZT
77.1261756
1 Merlin Chain(MERL) į THB
฿4.5481953
1 Merlin Chain(MERL) į TWD
NT$4.3421745
1 Merlin Chain(MERL) į AED
د.إ0.5250669
1 Merlin Chain(MERL) į CHF
Fr0.1130253
1 Merlin Chain(MERL) į HKD
HK$1.1130846
1 Merlin Chain(MERL) į AMD
֏54.6684777
1 Merlin Chain(MERL) į MAD
.د.م1.2919221
1 Merlin Chain(MERL) į MXN
$2.6596713
1 Merlin Chain(MERL) į SAR
ريال0.5365125
1 Merlin Chain(MERL) į PLN
0.5207748
1 Merlin Chain(MERL) į RON
лв0.6194931
1 Merlin Chain(MERL) į SEK
kr1.3377045
1 Merlin Chain(MERL) į BGN
лв0.2389269
1 Merlin Chain(MERL) į HUF
Ft48.0743814
1 Merlin Chain(MERL) į CZK
2.9844402
1 Merlin Chain(MERL) į KWD
د.ك0.04363635
1 Merlin Chain(MERL) į ILS
0.4749924
1 Merlin Chain(MERL) į AOA
Kz130.8961737
1 Merlin Chain(MERL) į BHD
.د.ب0.05393739
1 Merlin Chain(MERL) į BMD
$0.14307
1 Merlin Chain(MERL) į DKK
kr0.9127866
1 Merlin Chain(MERL) į HNL
L3.7498647
1 Merlin Chain(MERL) į MUR
6.509685
1 Merlin Chain(MERL) į NAD
$2.5151706
1 Merlin Chain(MERL) į NOK
kr1.4206851
1 Merlin Chain(MERL) į NZD
$0.2403576
1 Merlin Chain(MERL) į PAB
B/.0.14307
1 Merlin Chain(MERL) į PGK
K0.6066168
1 Merlin Chain(MERL) į QAR
ر.ق0.5207748
1 Merlin Chain(MERL) į RSD
дин.14.3284605

Merlin Chain išteklius

Išsamesnei Merlin Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Merlin Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Merlin Chain

Kiek Merlin Chain(MERL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MERL kaina USD valiuta yra 0.14307USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MERL į USD kaina?
Dabartinė MERL kaina USD valiuta yra $ 0.14307. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Merlin Chain rinkos kapitalizacija?
MERL rinkos kapitalizacija yra $ 140.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MERL apyvartoje?
MERL apyvartoje yra 978.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MERL kaina?
MERL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.54701444602571USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MERL kaina?
MERL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07122948634211385USD.
Kokia yra MERL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MERL yra $ 1.32MUSD.
Ar MERL kaina šiais metais kils?
MERL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MERL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:31:43(UTC+8)

Merlin Chain (MERL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

