MBD Financials kaina(MBD)

$0.00002226
MBD Financials (MBD) kainos grafikas realiu laiku
MBD Financials (MBD) kainos informacija (USD)

MBD Financials (MBD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00002226. Per pastarąsias 24 valandas MBD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002175 iki aukščiausios $ 0.0000235 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBD kaina yra $ 0.014133445527232025, o žemiausia – $ 0.000001013727336322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBD per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MBD Financials (MBD) rinkos informacija

No.2402

$ 577.44K
$ 577.44K$ 577.44K

$ 41.30K
$ 41.30K$ 41.30K

$ 890.40K
$ 890.40K$ 890.40K

25.94B
25.94B 25.94B

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

64.85%

ETH

Dabartinė MBD Financials rinkos kapitalizacija yra $ 577.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 41.30K. MBD apyvartoje yra 25.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 40000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 890.40K

MBD Financials (MBD) kainos istorija USD

Stebėkite MBD Financials kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000001096-0.49%
30 dienų$ -0.00001341-37.60%
60 dienų$ -0.00000096-4.14%
90 dienų$ -0.00000668-23.09%
MBD Financials kainos pokytis šiandien

Šiandien MBD užfiksuotas $ -0.0000001096 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MBD Financials 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001341 (-37.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MBD Financials 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBD rodiklis pasikeitė $ -0.00000096 (-4.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MBD Financials 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000668 (-23.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MBD Financials (MBD) pokyčius?

Peržiūrėkite MBD Financials kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MBD Financials investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MBDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MBD Financials mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MBD Financials, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MBD Financials kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MBD Financials (MBD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MBD Financials (MBD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MBD Financials prognozes.

Peržiūrėkite MBD Financials kainos prognozę dabar!

MBD Financials (MBD) Tokenomika

Supratimas apie MBD Financials (MBD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MBD Financials (MBD)

Ieškote, kaip nusipirkti MBD Financials? Viskas paprasta ir patogu! MBD Financials lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MBD Financials išteklius

Išsamesnei MBD Financials analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MBD Financials svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MBD Financials

Kiek MBD Financials(MBD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBD kaina USD valiuta yra 0.00002226USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBD į USD kaina?
Dabartinė MBD kaina USD valiuta yra $ 0.00002226. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MBD Financials rinkos kapitalizacija?
MBD rinkos kapitalizacija yra $ 577.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBD apyvartoje?
MBD apyvartoje yra 25.94BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBD kaina?
MBD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.014133445527232025USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBD kaina?
MBD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001013727336322USD.
Kokia yra MBD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBD yra $ 41.30KUSD.
Ar MBD kaina šiais metais kils?
MBD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

