MBD Financials (MBD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MBD Financials kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MBD Financials kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MBD Financials kainos prognozė
$0.00002125
$0.00002125$0.00002125
-3.27%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:26:29(UTC+8)

MBD Financials Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MBD Financials galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000021 prekybos kainą 2025 m.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MBD Financials galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000022 prekybos kainą 2026 m.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBD ateities kaina yra $ 0.000023 su 10.25% augimo norma.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBD ateities kaina yra $ 0.000024 su 15.76% augimo norma.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000025, o augimo norma – 21.55%.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000027, o augimo norma – 27.63%.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MBD Financials kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000044 prekybos kainą.

MBD Financials (MBD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MBD Financials kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000071 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000021
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000022
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000023
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000024
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000025
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000027
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000028
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000029
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000031
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000032
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000034
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000036
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000038
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000040
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000042
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000044
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MBD Financials kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000021
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000021
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000021
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000021
    0.41%
MBD Financials (MBD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MBD kaina yra $0.000021. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MBD Financials (MBD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000021. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MBD Financials (MBD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000021. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MBD Financials (MBD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBD kaina yra $0.000021. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MBD Financials kainų statistika

$ 0.00002125
$ 0.00002125$ 0.00002125

-3.27%

$ 551.24K
$ 551.24K$ 551.24K

25.94B
25.94B 25.94B

$ 44.00K
$ 44.00K$ 44.00K

--

Naujausia MBD kaina yra $ 0.00002125. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.27%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 44.00K.
Be to, MBD turi 25.94B apyvartą ir $ 551.24K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MBD Financials (MBD)

Bandote įsigyti MBD? Dabar galite MBD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MBD Financials ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MBD dabar

MBD Financials istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MBD Financials, dabartinė MBD Financials kaina yra 0.000021USD. Apyvartinė MBD Financials (MBD) pasiūla yra 0.00 MBD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $551.24K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.000000
    $ 0.000025
    $ 0.000021
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000000
    $ 0.000025
    $ 0.000020
  • 30 dienų
    -0.40%
    $ -0.000014
    $ 0.000042
    $ 0.000019
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MBD Financials kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MBD Financials buvo prekiaujama aukščiausia $0.000025 ir žemiausia $0.000020. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo MBD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MBD Financials įvyko -0.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000014 vertę. Tai rodo, kad MBD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MBD Financials kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MBD kainų istoriją

Kaip veikia MBD Financials (MBD) kainų prognozės modulis?

MBD Financials Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MBD Financials ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MBD Financials kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MBD Financials potencialą.

Kodėl MBD kainų prognozė yra svarbi?

MBD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBD dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBD kainų prognozė?
Remiantis MBD Financials (MBD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBD 2026 m.?
1 vieneto MBD Financials (MBD) kaina šiandien yra $0.000021. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBD kaina 2027 m.?
MBD Financials (MBD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MBD Financials (MBD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MBD Financials (MBD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBD 2030 m.?
1 vieneto MBD Financials (MBD) kaina šiandien yra $0.000021. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBD kainų prognozė 2040 metams?
MBD Financials (MBD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:26:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.