Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

ReitingasNo.2528

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis25,940,635,420

Maksimali pasiūla40,000,000,000

Bendra pasiūla40,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.6485%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.014133445527232025,2022-05-19

Mažiausia kaina0.000001013727336322,2023-10-13

Vieša blokų grandinėETH

