Heroes of Mavia logotipas

Heroes of Mavia kaina(MAVIA)

1 MAVIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1541
$0.1541$0.1541
+2.12%1D
USD
Heroes of Mavia (MAVIA) kainos grafikas realiu laiku
Heroes of Mavia (MAVIA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.145
$ 0.145$ 0.145
24 val. žemiausia
$ 0.1609
$ 0.1609$ 0.1609
24 val. aukščiausia

$ 0.145
$ 0.145$ 0.145

$ 0.1609
$ 0.1609$ 0.1609

$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311$ 10.70544724630311

$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239

+0.52%

+2.12%

+9.44%

+9.44%

Heroes of Mavia (MAVIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1541. Per pastarąsias 24 valandas MAVIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.145 iki aukščiausios $ 0.1609 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAVIA kaina yra $ 10.70544724630311, o žemiausia – $ 0.09690384445875239.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAVIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Heroes of Mavia (MAVIA) rinkos informacija

$ 24.86M
$ 24.86M$ 24.86M

$ 232.35K
$ 232.35K$ 232.35K

$ 39.60M
$ 39.60M$ 39.60M

161.35M
161.35M 161.35M

256,989,887.032251
256,989,887.032251 256,989,887.032251

250,000,000
250,000,000 250,000,000

62.78%

ETH

Dabartinė Heroes of Mavia rinkos kapitalizacija yra $ 24.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 232.35K. MAVIA apyvartoje yra 161.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.60M

Heroes of Mavia (MAVIA) kainos istorija USD

Stebėkite Heroes of Mavia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003199+2.12%
30 dienų$ -0.0329-17.60%
60 dienų$ -0.0146-8.66%
90 dienų$ +0.0065+4.40%
Heroes of Mavia kainos pokytis šiandien

Šiandien MAVIA užfiksuotas $ +0.003199 (+2.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Heroes of Mavia 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0329 (-17.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Heroes of Mavia 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAVIA rodiklis pasikeitė $ -0.0146 (-8.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Heroes of Mavia 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0065 (+4.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Heroes of Mavia (MAVIA) pokyčius?

Peržiūrėkite Heroes of Mavia kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Heroes of Mavia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MAVIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Heroes of Mavia mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Heroes of Mavia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Heroes of Mavia kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Heroes of Mavia (MAVIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Heroes of Mavia (MAVIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Heroes of Mavia prognozes.

Peržiūrėkite Heroes of Mavia kainos prognozę dabar!

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomika

Supratimas apie Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAVIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Heroes of Mavia (MAVIA)

Ieškote, kaip nusipirkti Heroes of Mavia? Viskas paprasta ir patogu! Heroes of Mavia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MAVIA į vietos valiutas

Heroes of Mavia išteklius

Išsamesnei Heroes of Mavia analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Heroes of Mavia svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Heroes of Mavia

Kiek Heroes of Mavia(MAVIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAVIA kaina USD valiuta yra 0.1541USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAVIA į USD kaina?
Dabartinė MAVIA kaina USD valiuta yra $ 0.1541. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Heroes of Mavia rinkos kapitalizacija?
MAVIA rinkos kapitalizacija yra $ 24.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAVIA apyvartoje?
MAVIA apyvartoje yra 161.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAVIA kaina?
MAVIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.70544724630311USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAVIA kaina?
MAVIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09690384445875239USD.
Kokia yra MAVIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAVIA yra $ 232.35KUSD.
Ar MAVIA kaina šiais metais kils?
MAVIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAVIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Heroes of Mavia (MAVIA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

