Heroes of Mavia (MAVIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1541. Per pastarąsias 24 valandas MAVIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.145 iki aukščiausios $ 0.1609 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAVIA kaina yra $ 10.70544724630311, o žemiausia – $ 0.09690384445875239.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAVIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Heroes of Mavia (MAVIA) rinkos informacija
$ 24.86M
$ 232.35K
$ 39.60M
161.35M
256,989,887.032251
250,000,000
62.78%
ETH
Dabartinė Heroes of Mavia rinkos kapitalizacija yra $ 24.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 232.35K. MAVIA apyvartoje yra 161.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.60M
Heroes of Mavia (MAVIA) kainos istorija USD
Stebėkite Heroes of Mavia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003199
+2.12%
30 dienų
$ -0.0329
-17.60%
60 dienų
$ -0.0146
-8.66%
90 dienų
$ +0.0065
+4.40%
Heroes of Mavia kainos pokytis šiandien
Šiandien MAVIA užfiksuotas $ +0.003199 (+2.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Heroes of Mavia 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0329 (-17.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Heroes of Mavia 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAVIA rodiklis pasikeitė $ -0.0146 (-8.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Heroes of Mavia 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0065 (+4.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Heroes of Mavia (MAVIA) pokyčius?
Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.
Heroes of Mavia kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Heroes of Mavia (MAVIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Heroes of Mavia (MAVIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Heroes of Mavia prognozes.
Supratimas apie Heroes of Mavia (MAVIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAVIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
