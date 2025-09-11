Daugiau apie MASK

Mask Network kaina(MASK)

1 MASK į USD – tiesioginė kaina:

$1.283
$1.283
+1.10%1D
USD
Mask Network (MASK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:36(UTC+8)

Mask Network (MASK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24 val. žemiausia
$ 1.287
$ 1.287$ 1.287
24 val. aukščiausia

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.287
$ 1.287$ 1.287

$ 97.91962343
$ 97.91962343$ 97.91962343

$ 0.9302019593035298
$ 0.9302019593035298$ 0.9302019593035298

+0.07%

+1.10%

+5.68%

+5.68%

Mask Network (MASK) realiojo laiko kaina yra $ 1.283. Per pastarąsias 24 valandas MASK svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.25 iki aukščiausios $ 1.287 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MASK kaina yra $ 97.91962343, o žemiausia – $ 0.9302019593035298.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MASK per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +1.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mask Network (MASK) rinkos informacija

No.319

$ 128.30M
$ 128.30M$ 128.30M

$ 914.71K
$ 914.71K$ 914.71K

$ 128.30M
$ 128.30M$ 128.30M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

$ 0.85
$ 0.85$ 0.85

ETH

Dabartinė Mask Network rinkos kapitalizacija yra $ 128.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 914.71K. MASK apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 128.30M

Mask Network (MASK) kainos istorija USD

Stebėkite Mask Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01396+1.10%
30 dienų$ +0.006+0.46%
60 dienų$ -0.083-6.08%
90 dienų$ -0.125-8.88%
Mask Network kainos pokytis šiandien

Šiandien MASK užfiksuotas $ +0.01396 (+1.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mask Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.006 (+0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mask Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MASK rodiklis pasikeitė $ -0.083 (-6.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mask Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.125 (-8.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mask Network (MASK) pokyčius?

Peržiūrėkite Mask Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mask Network (MASK)

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Mask Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mask Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MASKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mask Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mask Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mask Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mask Network (MASK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mask Network (MASK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mask Network prognozes.

Peržiūrėkite Mask Network kainos prognozę dabar!

Mask Network (MASK) Tokenomika

Supratimas apie Mask Network (MASK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MASKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mask Network (MASK)

Ieškote, kaip nusipirkti Mask Network? Viskas paprasta ir patogu! Mask Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MASK į vietos valiutas

1 Mask Network(MASK) į VND
33,762.145
1 Mask Network(MASK) į AUD
A$1.93733
1 Mask Network(MASK) į GBP
0.93659
1 Mask Network(MASK) į EUR
1.09055
1 Mask Network(MASK) į USD
$1.283
1 Mask Network(MASK) į MYR
RM5.41426
1 Mask Network(MASK) į TRY
52.97507
1 Mask Network(MASK) į JPY
¥188.601
1 Mask Network(MASK) į ARS
ARS$1,827.6335
1 Mask Network(MASK) į RUB
108.4135
1 Mask Network(MASK) į INR
113.26324
1 Mask Network(MASK) į IDR
Rp21,032.78352
1 Mask Network(MASK) į KRW
1,786.89825
1 Mask Network(MASK) į PHP
73.43892
1 Mask Network(MASK) į EGP
￡E.61.78928
1 Mask Network(MASK) į BRL
R$6.9282
1 Mask Network(MASK) į CAD
C$1.77054
1 Mask Network(MASK) į BDT
156.2694
1 Mask Network(MASK) į NGN
1,935.13607
1 Mask Network(MASK) į COP
$5,031.36148
1 Mask Network(MASK) į ZAR
R.22.46533
1 Mask Network(MASK) į UAH
52.96224
1 Mask Network(MASK) į VES
Bs200.148
1 Mask Network(MASK) į CLP
$1,232.963
1 Mask Network(MASK) į PKR
Rs364.38483
1 Mask Network(MASK) į KZT
691.63964
1 Mask Network(MASK) į THB
฿40.7994
1 Mask Network(MASK) į TWD
NT$38.96471
1 Mask Network(MASK) į AED
د.إ4.70861
1 Mask Network(MASK) į CHF
Fr1.01357
1 Mask Network(MASK) į HKD
HK$9.98174
1 Mask Network(MASK) į AMD
֏490.24713
1 Mask Network(MASK) į MAD
.د.م11.58549
1 Mask Network(MASK) į MXN
$23.87663
1 Mask Network(MASK) į SAR
ريال4.81125
1 Mask Network(MASK) į PLN
4.68295
1 Mask Network(MASK) į RON
лв5.56822
1 Mask Network(MASK) į SEK
kr12.00888
1 Mask Network(MASK) į BGN
лв2.14261
1 Mask Network(MASK) į HUF
Ft431.83214
1 Mask Network(MASK) į CZK
26.80187
1 Mask Network(MASK) į KWD
د.ك0.391315
1 Mask Network(MASK) į ILS
4.25956
1 Mask Network(MASK) į AOA
Kz1,169.54431
1 Mask Network(MASK) į BHD
.د.ب0.482408
1 Mask Network(MASK) į BMD
$1.283
1 Mask Network(MASK) į DKK
kr8.18554
1 Mask Network(MASK) į HNL
L33.62743
1 Mask Network(MASK) į MUR
58.45348
1 Mask Network(MASK) į NAD
$22.55514
1 Mask Network(MASK) į NOK
kr12.76585
1 Mask Network(MASK) į NZD
$2.15544
1 Mask Network(MASK) į PAB
B/.1.283
1 Mask Network(MASK) į PGK
K5.43992
1 Mask Network(MASK) į QAR
ر.ق4.67012
1 Mask Network(MASK) į RSD
дин.128.60792

Mask Network išteklius

Išsamesnei Mask Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mask Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mask Network

Kiek Mask Network(MASK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MASK kaina USD valiuta yra 1.283USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MASK į USD kaina?
Dabartinė MASK kaina USD valiuta yra $ 1.283. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mask Network rinkos kapitalizacija?
MASK rinkos kapitalizacija yra $ 128.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MASK apyvartoje?
MASK apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MASK kaina?
MASK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 97.91962343USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MASK kaina?
MASK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9302019593035298USD.
Kokia yra MASK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MASK yra $ 914.71KUSD.
Ar MASK kaina šiais metais kils?
MASK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MASK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:23:36(UTC+8)

Mask Network (MASK) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prekiauti MASK

MASKUSDT
$1.283
