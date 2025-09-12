Mask Network (MASK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Mask Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MASK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Mask Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Mask Network kainos prognozė
$1.31
+1.08%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:03:42(UTC+8)

Mask Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Mask Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.31 prekybos kainą 2025 m.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Mask Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.3755 prekybos kainą 2026 m.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MASK ateities kaina yra $ 1.4442 su 10.25% augimo norma.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MASK ateities kaina yra $ 1.5164 su 15.76% augimo norma.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MASK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5923, o augimo norma – 21.55%.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MASK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.6719, o augimo norma – 27.63%.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Mask Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.7233 prekybos kainą.

Mask Network (MASK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Mask Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.4361 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.31
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3755
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4442
    10.25%
  • 2028
    $ 1.5164
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5923
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6719
    27.63%
  • 2031
    $ 1.7555
    34.01%
  • 2032
    $ 1.8433
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.9354
    47.75%
  • 2034
    $ 2.0322
    55.13%
  • 2035
    $ 2.1338
    62.89%
  • 2036
    $ 2.2405
    71.03%
  • 2037
    $ 2.3525
    79.59%
  • 2038
    $ 2.4702
    88.56%
  • 2039
    $ 2.5937
    97.99%
  • 2040
    $ 2.7233
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Mask Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.31
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.3101
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.3112
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.3153
    0.41%
Mask Network (MASK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MASK kaina yra $1.31. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Mask Network (MASK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MASK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.3101. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Mask Network (MASK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MASK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.3112. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Mask Network (MASK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MASK kaina yra $1.3153. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Mask Network kainų statistika

$ 1.31
+1.08%

$ 131.00M
100.00M
$ 1.09M
--

Naujausia MASK kaina yra $ 1.31. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.08%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.09M.
Be to, MASK turi 100.00M apyvartą ir $ 131.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Mask Network (MASK)

Bandote įsigyti MASK? Dabar galite MASK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų.

Sužinokite, kaip įsigyti MASK dabar

Mask Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Mask Network, dabartinė Mask Network kaina yra 1.31USD. Apyvartinė Mask Network (MASK) pasiūla yra 0.00 MASK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $131.00M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.016000
    $ 1.325
    $ 1.268
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.078999
    $ 1.335
    $ 1.204
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.084999
    $ 1.408
    $ 1.156
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Mask Network kaina pasikeitė $0.016000, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Mask Network buvo prekiaujama aukščiausia $1.335 ir žemiausia $1.204. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo MASK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Mask Network įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.084999 vertę. Tai rodo, kad MASK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Mask Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MASK kainų istoriją

Kaip veikia Mask Network (MASK) kainų prognozės modulis?

Mask Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MASK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Mask Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MASK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Mask Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MASK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MASK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Mask Network potencialą.

Kodėl MASK kainų prognozė yra svarbi?

MASK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MASK dabar?
Pagal jūsų prognozes, MASK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MASK kainų prognozė?
Remiantis Mask Network (MASK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MASK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MASK 2026 m.?
1 vieneto Mask Network (MASK) kaina šiandien yra $1.31. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MASK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MASK kaina 2027 m.?
Mask Network (MASK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MASK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MASK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mask Network (MASK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MASK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Mask Network (MASK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MASK 2030 m.?
1 vieneto Mask Network (MASK) kaina šiandien yra $1.31. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MASK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MASK kainų prognozė 2040 metams?
Mask Network (MASK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MASK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.