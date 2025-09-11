Mamo (MAMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.08453. Per pastarąsias 24 valandas MAMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08124 iki aukščiausios $ 0.08919 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAMO kaina yra $ 0.22899592575840663, o žemiausia – $ 0.008852057250820835.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAMO per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mamo (MAMO) rinkos informacija
No.729
$ 32.52M
$ 32.52M$ 32.52M
$ 105.71K
$ 105.71K$ 105.71K
$ 84.53M
$ 84.53M$ 84.53M
384.71M
384.71M 384.71M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
38.47%
BASE
Dabartinė Mamo rinkos kapitalizacija yra $ 32.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 105.71K. MAMO apyvartoje yra 384.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.53M
Mamo (MAMO) kainos istorija USD
Stebėkite Mamo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0029028
-3.32%
30 dienų
$ -0.07199
-46.00%
60 dienų
$ -0.05336
-38.70%
90 dienų
$ +0.00387
+4.79%
Mamo kainos pokytis šiandien
Šiandien MAMO užfiksuotas $ -0.0029028 (-3.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mamo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.07199 (-46.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mamo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MAMO rodiklis pasikeitė $ -0.05336 (-38.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mamo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00387 (+4.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mamo (MAMO) pokyčius?
$MAMO is a smart financial assistant and Web3 dApp designed for everyday users. Its goal is to help users track, grow, and understand their money in a simple, clear, and stress-free way. It emphasizes small deposits and consistent habits, leveraging intelligent financial tools and geo-aware technology to deliver a more personalized financial experience.
Mamo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mamo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mamo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mamo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mamo (MAMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mamo (MAMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mamo prognozes.
Supratimas apie Mamo (MAMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mamo (MAMO)
Ieškote, kaip nusipirkti Mamo? Viskas paprasta ir patogu! Mamo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.