Lympid logotipas

Lympid kaina(LYP)

$0.0315
+0.63%1D
USD
Lympid (LYP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:34(UTC+8)

Lympid (LYP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.31%

+0.63%

-0.32%

-0.32%

Lympid (LYP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0315. Per pastarąsias 24 valandas LYP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0305 iki aukščiausios $ 0.0345 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LYP kaina yra $ 0.0666966495053678, o žemiausia – $ 0.022936839424751707.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LYP per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lympid (LYP) rinkos informacija

No.4098

0.00%

BASE

Dabartinė Lympid rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.68K. LYP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 92087442.53523274. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M

Lympid (LYP) kainos istorija USD

Stebėkite Lympid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000197+0.63%
30 dienų$ +0.0013+4.30%
60 dienų$ -0.0046-12.75%
90 dienų$ -0.0208-39.78%
Lympid kainos pokytis šiandien

Šiandien LYP užfiksuotas $ +0.000197 (+0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lympid 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0013 (+4.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lympid 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LYP rodiklis pasikeitė $ -0.0046 (-12.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lympid 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0208 (-39.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lympid (LYP) pokyčius?

Peržiūrėkite Lympid kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lympid (LYP)

Lympid is a regulatory-compliant platform to issue and trade premium RWAs: Horses, Art, Luxury Watches, US Treasuries, Real Estate, and much more. Strategic Investment Round featured 1inch (largest Defi aggregator). Lympid is one of the first projects accelerated by Chainlink and Anchorage.

Lympid galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lympid investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LYPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lympid mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lympid, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lympid kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lympid (LYP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lympid (LYP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lympid prognozes.

Peržiūrėkite Lympid kainos prognozę dabar!

Lympid (LYP) Tokenomika

Supratimas apie Lympid (LYP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LYPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lympid (LYP)

Ieškote, kaip nusipirkti Lympid? Viskas paprasta ir patogu! Lympid lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Lympid išteklius

Išsamesnei Lympid analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Lympid svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lympid

Kiek Lympid(LYP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LYP kaina USD valiuta yra 0.0315USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LYP į USD kaina?
Dabartinė LYP kaina USD valiuta yra $ 0.0315. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lympid rinkos kapitalizacija?
LYP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LYP apyvartoje?
LYP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LYP kaina?
LYP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0666966495053678USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LYP kaina?
LYP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022936839424751707USD.
Kokia yra LYP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LYP yra $ 99.68KUSD.
Ar LYP kaina šiais metais kils?
LYP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LYP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

