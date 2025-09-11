Daugiau apie LUNAI

Luna by Virtuals logotipas

Luna by Virtuals kaina(LUNAI)

Luna by Virtuals (LUNAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:27:16(UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) kainos informacija (USD)

Luna by Virtuals (LUNAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01349. Per pastarąsias 24 valandas LUNAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.013455 iki aukščiausios $ 0.014226 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNAI kaina yra $ 12.765823816951123, o žemiausia – $ 0.000061496208216134.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -3.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Luna by Virtuals (LUNAI) rinkos informacija

Dabartinė Luna by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 13.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.79K. LUNAI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.49M

Luna by Virtuals (LUNAI) kainos istorija USD

Stebėkite Luna by Virtuals kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00047784-3.42%
30 dienų$ -0.004767-26.12%
60 dienų$ -0.004928-26.76%
90 dienų$ -0.004301-24.18%
Luna by Virtuals kainos pokytis šiandien

Šiandien LUNAI užfiksuotas $ -0.00047784 (-3.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Luna by Virtuals 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004767 (-26.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Luna by Virtuals 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUNAI rodiklis pasikeitė $ -0.004928 (-26.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Luna by Virtuals 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004301 (-24.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Luna by Virtuals (LUNAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Luna by Virtuals kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Luna by Virtuals investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUNAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Luna by Virtuals mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Luna by Virtuals, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Luna by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Luna by Virtuals (LUNAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Luna by Virtuals (LUNAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Luna by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Luna by Virtuals kainos prognozę dabar!

Luna by Virtuals (LUNAI) Tokenomika

Supratimas apie Luna by Virtuals (LUNAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUNAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Luna by Virtuals (LUNAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Luna by Virtuals? Viskas paprasta ir patogu! Luna by Virtuals lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUNAI į vietos valiutas

Luna by Virtuals išteklius

Išsamesnei Luna by Virtuals analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Luna by Virtuals svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Luna by Virtuals

Kiek Luna by Virtuals(LUNAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUNAI kaina USD valiuta yra 0.01349USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUNAI į USD kaina?
Dabartinė LUNAI kaina USD valiuta yra $ 0.01349. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Luna by Virtuals rinkos kapitalizacija?
LUNAI rinkos kapitalizacija yra $ 13.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUNAI apyvartoje?
LUNAI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUNAI kaina?
LUNAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.765823816951123USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUNAI kaina?
LUNAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000061496208216134USD.
Kokia yra LUNAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUNAI yra $ 65.79KUSD.
Ar LUNAI kaina šiais metais kils?
LUNAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUNAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Luna by Virtuals (LUNAI) svarbiausios industrijos naujienos

LaikasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

