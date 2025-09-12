Luna by Virtuals (LUNAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Luna by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LUNAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Luna by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Luna by Virtuals kainos prognozė
$0.014168
$0.014168$0.014168
+6.38%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:45(UTC+8)

Luna by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Luna by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014168 prekybos kainą 2025 m.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Luna by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014876 prekybos kainą 2026 m.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LUNAI ateities kaina yra $ 0.015620 su 10.25% augimo norma.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LUNAI ateities kaina yra $ 0.016401 su 15.76% augimo norma.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.017221, o augimo norma – 21.55%.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LUNAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.018082, o augimo norma – 27.63%.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Luna by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.029454 prekybos kainą.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Luna by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.047977 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.014168
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014876
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015620
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016401
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017221
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018082
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018986
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019935
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020932
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021979
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023078
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024232
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025443
    79.59%
  • 2038
    $ 0.026715
    88.56%
  • 2039
    $ 0.028051
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029454
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Luna by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.014168
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.014169
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.014181
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.014226
    0.41%
Luna by Virtuals (LUNAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LUNAI kaina yra $0.014168. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LUNAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.014169. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LUNAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.014181. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Luna by Virtuals (LUNAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LUNAI kaina yra $0.014226. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Luna by Virtuals kainų statistika

$ 0.014168
$ 0.014168$ 0.014168

+6.38%

$ 14.18M
$ 14.18M$ 14.18M

1.00B
1.00B 1.00B

$ 65.67K
$ 65.67K$ 65.67K

--

Naujausia LUNAI kaina yra $ 0.014168. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.38%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 65.67K.
Be to, LUNAI turi 1.00B apyvartą ir $ 14.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Luna by Virtuals (LUNAI)

Bandote įsigyti LUNAI? Dabar galite LUNAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Luna by Virtuals ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LUNAI dabar

Luna by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Luna by Virtuals, dabartinė Luna by Virtuals kaina yra 0.014176USD. Apyvartinė Luna by Virtuals (LUNAI) pasiūla yra 0.00 LUNAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.000670
    $ 0.014327
    $ 0.013273
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.001995
    $ 0.014651
    $ 0.011791
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.003919
    $ 0.018862
    $ 0.011791
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Luna by Virtuals kaina pasikeitė $0.000670, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Luna by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.014651 ir žemiausia $0.011791. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo LUNAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Luna by Virtuals įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003919 vertę. Tai rodo, kad LUNAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Luna by Virtuals kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LUNAI kainų istoriją

Kaip veikia Luna by Virtuals (LUNAI) kainų prognozės modulis?

Luna by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LUNAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Luna by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LUNAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Luna by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LUNAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LUNAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Luna by Virtuals potencialą.

Kodėl LUNAI kainų prognozė yra svarbi?

LUNAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LUNAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, LUNAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LUNAI kainų prognozė?
Remiantis Luna by Virtuals (LUNAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LUNAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LUNAI 2026 m.?
1 vieneto Luna by Virtuals (LUNAI) kaina šiandien yra $0.014168. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LUNAI kaina 2027 m.?
Luna by Virtuals (LUNAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LUNAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LUNAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Luna by Virtuals (LUNAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LUNAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Luna by Virtuals (LUNAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LUNAI 2030 m.?
1 vieneto Luna by Virtuals (LUNAI) kaina šiandien yra $0.014168. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LUNAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LUNAI kainų prognozė 2040 metams?
Luna by Virtuals (LUNAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LUNAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:24:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.