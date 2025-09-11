Daugiau apie LRDS

BLOCKLORDS logotipas

BLOCKLORDS kaina(LRDS)

1 LRDS į USD – tiesioginė kaina:

+0.75%1D
USD
BLOCKLORDS (LRDS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:46:28(UTC+8)

BLOCKLORDS (LRDS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.07%

+0.75%

+0.14%

+0.14%

BLOCKLORDS (LRDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.1342. Per pastarąsias 24 valandas LRDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1319 iki aukščiausios $ 0.1361 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LRDS kaina yra $ 2.5985185622659372, o žemiausia – $ 0.11286134888425566.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LRDS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLOCKLORDS (LRDS) rinkos informacija

No.1405

41.26%

ETH

Dabartinė BLOCKLORDS rinkos kapitalizacija yra $ 5.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.66K. LRDS apyvartoje yra 41.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.42M

BLOCKLORDS (LRDS) kainos istorija USD

Stebėkite BLOCKLORDS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000999+0.75%
30 dienų$ -0.0126-8.59%
60 dienų$ +0.0082+6.50%
90 dienų$ -0.003-2.19%
BLOCKLORDS kainos pokytis šiandien

Šiandien LRDS užfiksuotas $ +0.000999 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BLOCKLORDS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0126 (-8.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BLOCKLORDS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LRDS rodiklis pasikeitė $ +0.0082 (+6.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BLOCKLORDS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003 (-2.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCKLORDS (LRDS) pokyčius?

Peržiūrėkite BLOCKLORDS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BLOCKLORDS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LRDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BLOCKLORDS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BLOCKLORDS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BLOCKLORDS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLOCKLORDS (LRDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCKLORDS (LRDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCKLORDS prognozes.

Peržiūrėkite BLOCKLORDS kainos prognozę dabar!

BLOCKLORDS (LRDS) Tokenomika

Supratimas apie BLOCKLORDS (LRDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LRDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BLOCKLORDS (LRDS)

Ieškote, kaip nusipirkti BLOCKLORDS? Viskas paprasta ir patogu! BLOCKLORDS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LRDS į vietos valiutas

1 BLOCKLORDS(LRDS) į VND
3,531.473
1 BLOCKLORDS(LRDS) į AUD
A$0.202642
1 BLOCKLORDS(LRDS) į GBP
0.097966
1 BLOCKLORDS(LRDS) į EUR
0.11407
1 BLOCKLORDS(LRDS) į USD
$0.1342
1 BLOCKLORDS(LRDS) į MYR
RM0.566324
1 BLOCKLORDS(LRDS) į TRY
5.541118
1 BLOCKLORDS(LRDS) į JPY
¥19.7274
1 BLOCKLORDS(LRDS) į ARS
ARS$191.1679
1 BLOCKLORDS(LRDS) į RUB
11.44726
1 BLOCKLORDS(LRDS) į INR
11.857912
1 BLOCKLORDS(LRDS) į IDR
Rp2,199.999648
1 BLOCKLORDS(LRDS) į KRW
186.648044
1 BLOCKLORDS(LRDS) į PHP
7.673556
1 BLOCKLORDS(LRDS) į EGP
￡E.6.469782
1 BLOCKLORDS(LRDS) į BRL
R$0.72468
1 BLOCKLORDS(LRDS) į CAD
C$0.185196
1 BLOCKLORDS(LRDS) į BDT
16.34556
1 BLOCKLORDS(LRDS) į NGN
202.412518
1 BLOCKLORDS(LRDS) į COP
$526.273352
1 BLOCKLORDS(LRDS) į ZAR
R.2.352526
1 BLOCKLORDS(LRDS) į UAH
5.539776
1 BLOCKLORDS(LRDS) į VES
Bs20.9352
1 BLOCKLORDS(LRDS) į CLP
$128.9662
1 BLOCKLORDS(LRDS) į PKR
Rs38.114142
1 BLOCKLORDS(LRDS) į KZT
72.344536
1 BLOCKLORDS(LRDS) į THB
฿4.270244
1 BLOCKLORDS(LRDS) į TWD
NT$4.070286
1 BLOCKLORDS(LRDS) į AED
د.إ0.492514
1 BLOCKLORDS(LRDS) į CHF
Fr0.106018
1 BLOCKLORDS(LRDS) į HKD
HK$1.044076
1 BLOCKLORDS(LRDS) į AMD
֏51.279162
1 BLOCKLORDS(LRDS) į MAD
.د.م1.211826
1 BLOCKLORDS(LRDS) į MXN
$2.500146
1 BLOCKLORDS(LRDS) į SAR
ريال0.50325
1 BLOCKLORDS(LRDS) į PLN
0.488488
1 BLOCKLORDS(LRDS) į RON
лв0.581086
1 BLOCKLORDS(LRDS) į SEK
kr1.25477
1 BLOCKLORDS(LRDS) į BGN
лв0.224114
1 BLOCKLORDS(LRDS) į HUF
Ft45.07778
1 BLOCKLORDS(LRDS) į CZK
2.802096
1 BLOCKLORDS(LRDS) į KWD
د.ك0.040931
1 BLOCKLORDS(LRDS) į ILS
0.446886
1 BLOCKLORDS(LRDS) į AOA
Kz122.332694
1 BLOCKLORDS(LRDS) į BHD
.د.ب0.0505934
1 BLOCKLORDS(LRDS) į BMD
$0.1342
1 BLOCKLORDS(LRDS) į DKK
kr0.856196
1 BLOCKLORDS(LRDS) į HNL
L3.517382
1 BLOCKLORDS(LRDS) į MUR
6.114152
1 BLOCKLORDS(LRDS) į NAD
$2.359236
1 BLOCKLORDS(LRDS) į NOK
kr1.332606
1 BLOCKLORDS(LRDS) į NZD
$0.225456
1 BLOCKLORDS(LRDS) į PAB
B/.0.1342
1 BLOCKLORDS(LRDS) į PGK
K0.569008
1 BLOCKLORDS(LRDS) į QAR
ر.ق0.488488
1 BLOCKLORDS(LRDS) į RSD
дин.13.442814

BLOCKLORDS išteklius

Išsamesnei BLOCKLORDS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BLOCKLORDS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BLOCKLORDS

Kiek BLOCKLORDS(LRDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LRDS kaina USD valiuta yra 0.1342USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LRDS į USD kaina?
Dabartinė LRDS kaina USD valiuta yra $ 0.1342. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLOCKLORDS rinkos kapitalizacija?
LRDS rinkos kapitalizacija yra $ 5.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LRDS apyvartoje?
LRDS apyvartoje yra 41.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LRDS kaina?
LRDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.5985185622659372USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LRDS kaina?
LRDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11286134888425566USD.
Kokia yra LRDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LRDS yra $ 199.66KUSD.
Ar LRDS kaina šiais metais kils?
LRDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LRDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:46:28(UTC+8)

BLOCKLORDS (LRDS) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

