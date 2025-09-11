BLOCKLORDS (LRDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.1342. Per pastarąsias 24 valandas LRDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1319 iki aukščiausios $ 0.1361 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LRDS kaina yra $ 2.5985185622659372, o žemiausia – $ 0.11286134888425566.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LRDS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BLOCKLORDS (LRDS) rinkos informacija
Dabartinė BLOCKLORDS rinkos kapitalizacija yra $ 5.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 199.66K. LRDS apyvartoje yra 41.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.42M
BLOCKLORDS (LRDS) kainos istorija USD
Stebėkite BLOCKLORDS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000999
+0.75%
30 dienų
$ -0.0126
-8.59%
60 dienų
$ +0.0082
+6.50%
90 dienų
$ -0.003
-2.19%
BLOCKLORDS kainos pokytis šiandien
Šiandien LRDS užfiksuotas $ +0.000999 (+0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BLOCKLORDS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0126 (-8.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BLOCKLORDS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LRDS rodiklis pasikeitė $ +0.0082 (+6.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BLOCKLORDS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003 (-2.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCKLORDS (LRDS) pokyčius?
BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.
BLOCKLORDS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BLOCKLORDS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LRDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BLOCKLORDS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BLOCKLORDS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BLOCKLORDS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BLOCKLORDS (LRDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCKLORDS (LRDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCKLORDS prognozes.
Supratimas apie BLOCKLORDS (LRDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LRDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BLOCKLORDS (LRDS)
Ieškote, kaip nusipirkti BLOCKLORDS? Viskas paprasta ir patogu! BLOCKLORDS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
