BLOCKLORDS (LRDS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BLOCKLORDS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LRDS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BLOCKLORDS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BLOCKLORDS kainos prognozė
$0.1318
+0.07%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:44:05(UTC+8)

BLOCKLORDS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BLOCKLORDS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1318 prekybos kainą 2025 m.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BLOCKLORDS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.13839 prekybos kainą 2026 m.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LRDS ateities kaina yra $ 0.145309 su 10.25% augimo norma.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LRDS ateities kaina yra $ 0.152574 su 15.76% augimo norma.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LRDS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.160203, o augimo norma – 21.55%.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LRDS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.168213, o augimo norma – 27.63%.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BLOCKLORDS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.274002 prekybos kainą.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BLOCKLORDS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.446321 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1318
    0.00%
  • 2026
    $ 0.13839
    5.00%
  • 2027
    $ 0.145309
    10.25%
  • 2028
    $ 0.152574
    15.76%
  • 2029
    $ 0.160203
    21.55%
  • 2030
    $ 0.168213
    27.63%
  • 2031
    $ 0.176624
    34.01%
  • 2032
    $ 0.185455
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.194728
    47.75%
  • 2034
    $ 0.204465
    55.13%
  • 2035
    $ 0.214688
    62.89%
  • 2036
    $ 0.225422
    71.03%
  • 2037
    $ 0.236693
    79.59%
  • 2038
    $ 0.248528
    88.56%
  • 2039
    $ 0.260954
    97.99%
  • 2040
    $ 0.274002
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BLOCKLORDS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1318
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.131818
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.131926
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.132341
    0.41%
BLOCKLORDS (LRDS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LRDS kaina yra $0.1318. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LRDS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.131818. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LRDS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.131926. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BLOCKLORDS (LRDS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LRDS kaina yra $0.132341. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BLOCKLORDS kainų statistika

$ 0.1318
+0.07%

$ 5.44M
41.27M
$ 199.99K
--

Naujausia LRDS kaina yra $ 0.1318. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.07%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 199.99K.
Be to, LRDS turi 41.27M apyvartą ir $ 5.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BLOCKLORDS (LRDS)

Bandote įsigyti LRDS? Dabar galite LRDS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BLOCKLORDS ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LRDS dabar

BLOCKLORDS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BLOCKLORDS, dabartinė BLOCKLORDS kaina yra 0.1319USD. Apyvartinė BLOCKLORDS (LRDS) pasiūla yra 0.00 LRDS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.44M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000700
    $ 0.1348
    $ 0.1297
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.003200
    $ 0.1392
    $ 0.1213
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.021900
    $ 0.1827
    $ 0.1213
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BLOCKLORDS kaina pasikeitė $-0.000700, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BLOCKLORDS buvo prekiaujama aukščiausia $0.1392 ir žemiausia $0.1213. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo LRDS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BLOCKLORDS įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.021900 vertę. Tai rodo, kad LRDS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BLOCKLORDS kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LRDS kainų istoriją

Kaip veikia BLOCKLORDS (LRDS) kainų prognozės modulis?

BLOCKLORDS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LRDS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BLOCKLORDS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LRDS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BLOCKLORDS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LRDS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LRDS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BLOCKLORDS potencialą.

Kodėl LRDS kainų prognozė yra svarbi?

LRDS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LRDS dabar?
Pagal jūsų prognozes, LRDS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LRDS kainų prognozė?
Remiantis BLOCKLORDS (LRDS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LRDS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LRDS 2026 m.?
1 vieneto BLOCKLORDS (LRDS) kaina šiandien yra $0.1318. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LRDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LRDS kaina 2027 m.?
BLOCKLORDS (LRDS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LRDS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LRDS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BLOCKLORDS (LRDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LRDS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BLOCKLORDS (LRDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LRDS 2030 m.?
1 vieneto BLOCKLORDS (LRDS) kaina šiandien yra $0.1318. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LRDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LRDS kainų prognozė 2040 metams?
BLOCKLORDS (LRDS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LRDS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:44:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.