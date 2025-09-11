Loopring (LRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.09709. Per pastarąsias 24 valandas LRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09505 iki aukščiausios $ 0.09916 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LRC kaina yra $ 3.827154981643715, o žemiausia – $ 0.019860698096.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Loopring (LRC) rinkos informacija
No.310
$ 132.73M
$ 132.73M$ 132.73M
$ 392.84K
$ 392.84K$ 392.84K
$ 133.39M
$ 133.39M$ 133.39M
1.37B
1.37B 1.37B
1,373,873,397.4424574
1,373,873,397.4424574 1,373,873,397.4424574
2017-08-01 00:00:00
$ 0.053
$ 0.053$ 0.053
ETH
Dabartinė Loopring rinkos kapitalizacija yra $ 132.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 392.84K. LRC apyvartoje yra 1.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 1373873397.4424574. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.39M
Loopring (LRC) kainos istorija USD
Stebėkite Loopring kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006845
-0.70%
30 dienų
$ +0.01185
+13.90%
60 dienų
$ +0.01714
+21.43%
90 dienų
$ +0.02047
+26.71%
Loopring kainos pokytis šiandien
Šiandien LRC užfiksuotas $ -0.0006845 (-0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Loopring 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01185 (+13.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Loopring 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LRC rodiklis pasikeitė $ +0.01714 (+21.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Loopring 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02047 (+26.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Loopring (LRC) pokyčius?
Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.
Loopring galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Loopring investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LRCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Loopring mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Loopring, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Loopring kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Loopring (LRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loopring (LRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loopring prognozes.
Supratimas apie Loopring (LRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Loopring (LRC)
Ieškote, kaip nusipirkti Loopring? Viskas paprasta ir patogu! Loopring lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.