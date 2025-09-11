Daugiau apie LRC

Loopring logotipas

Loopring kaina(LRC)

1 LRC į USD – tiesioginė kaina:

$0.0971
-0.70%1D
USD
Loopring (LRC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:46:21(UTC+8)

Loopring (LRC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09505
24 val. žemiausia
$ 0.09916
24 val. aukščiausia

$ 0.09505
$ 0.09916
$ 3.827154981643715
$ 0.019860698096
+0.21%

-0.70%

-4.51%

-4.51%

Loopring (LRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.09709. Per pastarąsias 24 valandas LRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09505 iki aukščiausios $ 0.09916 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LRC kaina yra $ 3.827154981643715, o žemiausia – $ 0.019860698096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Loopring (LRC) rinkos informacija

No.310

$ 132.73M
$ 392.84K
$ 133.39M
1.37B
1,373,873,397.4424574
2017-08-01 00:00:00

$ 0.053
ETH

Dabartinė Loopring rinkos kapitalizacija yra $ 132.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 392.84K. LRC apyvartoje yra 1.37B vienetų, o bendras kiekis siekia 1373873397.4424574. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.39M

Loopring (LRC) kainos istorija USD

Stebėkite Loopring kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006845-0.70%
30 dienų$ +0.01185+13.90%
60 dienų$ +0.01714+21.43%
90 dienų$ +0.02047+26.71%
Loopring kainos pokytis šiandien

Šiandien LRC užfiksuotas $ -0.0006845 (-0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Loopring 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01185 (+13.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Loopring 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LRC rodiklis pasikeitė $ +0.01714 (+21.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Loopring 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02047 (+26.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Loopring (LRC) pokyčius?

Peržiūrėkite Loopring kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Loopring investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LRCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Loopring mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Loopring, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Loopring kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Loopring (LRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Loopring (LRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Loopring prognozes.

Peržiūrėkite Loopring kainos prognozę dabar!

Loopring (LRC) Tokenomika

Supratimas apie Loopring (LRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Loopring (LRC)

Ieškote, kaip nusipirkti Loopring? Viskas paprasta ir patogu! Loopring lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LRC į vietos valiutas

1 Loopring(LRC) į VND
2,554.92335
1 Loopring(LRC) į AUD
A$0.1466059
1 Loopring(LRC) į GBP
0.0708757
1 Loopring(LRC) į EUR
0.0825265
1 Loopring(LRC) į USD
1 Loopring(LRC) į MYR
RM0.4097198
1 Loopring(LRC) į TRY
4.0088461
1 Loopring(LRC) į JPY
¥14.27223
1 Loopring(LRC) į ARS
ARS$138.304705
1 Loopring(LRC) į RUB
8.281777
1 Loopring(LRC) į INR
8.5788724
1 Loopring(LRC) į IDR
Rp1,591.6390896
1 Loopring(LRC) į KRW
135.0347138
1 Loopring(LRC) į PHP
5.5516062
1 Loopring(LRC) į EGP
￡E.4.6807089
1 Loopring(LRC) į BRL
R$0.524286
1 Loopring(LRC) į CAD
C$0.1339842
1 Loopring(LRC) į BDT
11.825562
1 Loopring(LRC) į NGN
146.4398761
1 Loopring(LRC) į COP
$380.7442604
1 Loopring(LRC) į ZAR
R.1.7019877
1 Loopring(LRC) į UAH
4.0078752
1 Loopring(LRC) į VES
Bs15.14604
1 Loopring(LRC) į CLP
$93.30349
1 Loopring(LRC) į PKR
Rs27.5745309
1 Loopring(LRC) į KZT
52.3392772
1 Loopring(LRC) į THB
฿3.0894038
1 Loopring(LRC) į TWD
NT$2.9447397
1 Loopring(LRC) į AED
د.إ0.3563203
1 Loopring(LRC) į CHF
Fr0.0767011
1 Loopring(LRC) į HKD
HK$0.7553602
1 Loopring(LRC) į AMD
֏37.0990599
1 Loopring(LRC) į MAD
.د.م0.8767227
1 Loopring(LRC) į MXN
$1.8087867
1 Loopring(LRC) į SAR
ريال0.3640875
1 Loopring(LRC) į PLN
0.3534076
1 Loopring(LRC) į RON
лв0.4203997
1 Loopring(LRC) į SEK
kr0.9077915
1 Loopring(LRC) į BGN
лв0.1621403
1 Loopring(LRC) į HUF
Ft32.612531
1 Loopring(LRC) į CZK
2.0272392
1 Loopring(LRC) į KWD
د.ك0.02961245
1 Loopring(LRC) į ILS
0.3233097
1 Loopring(LRC) į AOA
Kz88.5043313
1 Loopring(LRC) į BHD
.د.ب0.03660293
1 Loopring(LRC) į BMD
$0.09709
1 Loopring(LRC) į DKK
kr0.6194342
1 Loopring(LRC) į HNL
L2.5447289
1 Loopring(LRC) į MUR
4.4234204
1 Loopring(LRC) į NAD
$1.7068422
1 Loopring(LRC) į NOK
kr0.9641037
1 Loopring(LRC) į NZD
$0.1631112
1 Loopring(LRC) į PAB
B/.0.09709
1 Loopring(LRC) į PGK
K0.4116616
1 Loopring(LRC) į QAR
ر.ق0.3534076
1 Loopring(LRC) į RSD
дин.9.7255053

Loopring išteklius

Išsamesnei Loopring analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Loopring svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Loopring

Kiek Loopring(LRC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LRC kaina USD valiuta yra 0.09709USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LRC į USD kaina?
Dabartinė LRC kaina USD valiuta yra $ 0.09709. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Loopring rinkos kapitalizacija?
LRC rinkos kapitalizacija yra $ 132.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LRC apyvartoje?
LRC apyvartoje yra 1.37BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LRC kaina?
LRC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.827154981643715USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LRC kaina?
LRC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.019860698096USD.
Kokia yra LRC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LRC yra $ 392.84KUSD.
Ar LRC kaina šiais metais kils?
LRC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LRC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Loopring (LRC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

