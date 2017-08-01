LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

ReitingasNo.334

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.75%

Cirkuliuojantis kiekis1,367,105,325.0232475

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla1,373,873,397.4424574

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2017-08-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.053 USDT

Visų laikų rekordas3.827154981643715,2021-11-10

Mažiausia kaina0.019860698096,2019-12-18

Vieša blokų grandinėETH

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring's zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

