Lofi (LOFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02161. Per pastarąsias 24 valandas LOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0196 iki aukščiausios $ 0.03 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOFI kaina yra $ 0.2213443972971052, o žemiausia – $ 0.005561293479436875.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lofi (LOFI) rinkos informacija
$ 21.61M
$ 122.84K
$ 21.61M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SUI
Dabartinė Lofi rinkos kapitalizacija yra $ 21.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.84K. LOFI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.61M
Lofi (LOFI) kainos istorija USD
Stebėkite Lofi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000039
-0.18%
30 dienų
$ -0.00189
-8.05%
60 dienų
$ -0.0133
-38.10%
90 dienų
$ -0.0189
-46.66%
Lofi kainos pokytis šiandien
Šiandien LOFI užfiksuotas $ -0.000039 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lofi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00189 (-8.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lofi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOFI rodiklis pasikeitė $ -0.0133 (-38.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lofi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0189 (-46.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lofi (LOFI) pokyčius?
Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.
Lofi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lofi (LOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lofi (LOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lofi prognozes.
Supratimas apie Lofi (LOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lofi (LOFI)
