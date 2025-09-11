Daugiau apie LOFI

Lofi logotipas

Lofi kaina(LOFI)

1 LOFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02161
$0.02161$0.02161
-0.18%1D
USD
Lofi (LOFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:22:18(UTC+8)

Lofi (LOFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196
24 val. žemiausia
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
24 val. aukščiausia

$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.2213443972971052
$ 0.2213443972971052$ 0.2213443972971052

$ 0.005561293479436875
$ 0.005561293479436875$ 0.005561293479436875

+0.51%

-0.18%

-0.74%

-0.74%

Lofi (LOFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.02161. Per pastarąsias 24 valandas LOFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0196 iki aukščiausios $ 0.03 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOFI kaina yra $ 0.2213443972971052, o žemiausia – $ 0.005561293479436875.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lofi (LOFI) rinkos informacija

No.889

$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M

$ 122.84K
$ 122.84K$ 122.84K

$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SUI

Dabartinė Lofi rinkos kapitalizacija yra $ 21.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.84K. LOFI apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.61M

Lofi (LOFI) kainos istorija USD

Stebėkite Lofi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000039-0.18%
30 dienų$ -0.00189-8.05%
60 dienų$ -0.0133-38.10%
90 dienų$ -0.0189-46.66%
Lofi kainos pokytis šiandien

Šiandien LOFI užfiksuotas $ -0.000039 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lofi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00189 (-8.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lofi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LOFI rodiklis pasikeitė $ -0.0133 (-38.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lofi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0189 (-46.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lofi (LOFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Lofi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lofi (LOFI)

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

Lofi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lofi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LOFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lofi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lofi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lofi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lofi (LOFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lofi (LOFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lofi prognozes.

Peržiūrėkite Lofi kainos prognozę dabar!

Lofi (LOFI) Tokenomika

Supratimas apie Lofi (LOFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lofi (LOFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Lofi? Viskas paprasta ir patogu! Lofi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LOFI į vietos valiutas

1 Lofi(LOFI) į VND
568.66715
1 Lofi(LOFI) į AUD
A$0.0326311
1 Lofi(LOFI) į GBP
0.0157753
1 Lofi(LOFI) į EUR
0.0183685
1 Lofi(LOFI) į USD
$0.02161
1 Lofi(LOFI) į MYR
RM0.0911942
1 Lofi(LOFI) į TRY
0.8922769
1 Lofi(LOFI) į JPY
¥3.17667
1 Lofi(LOFI) į ARS
ARS$30.783445
1 Lofi(LOFI) į RUB
1.826045
1 Lofi(LOFI) į INR
1.9077308
1 Lofi(LOFI) į IDR
Rp354.2622384
1 Lofi(LOFI) į KRW
30.0973275
1 Lofi(LOFI) į PHP
1.2369564
1 Lofi(LOFI) į EGP
￡E.1.0407376
1 Lofi(LOFI) į BRL
R$0.116694
1 Lofi(LOFI) į CAD
C$0.0298218
1 Lofi(LOFI) į BDT
2.632098
1 Lofi(LOFI) į NGN
32.5941469
1 Lofi(LOFI) į COP
$84.7449116
1 Lofi(LOFI) į ZAR
R.0.3783911
1 Lofi(LOFI) į UAH
0.8920608
1 Lofi(LOFI) į VES
Bs3.37116
1 Lofi(LOFI) į CLP
$20.76721
1 Lofi(LOFI) į PKR
Rs6.1374561
1 Lofi(LOFI) į KZT
11.6495188
1 Lofi(LOFI) į THB
฿0.687198
1 Lofi(LOFI) į TWD
NT$0.6562957
1 Lofi(LOFI) į AED
د.إ0.0793087
1 Lofi(LOFI) į CHF
Fr0.0170719
1 Lofi(LOFI) į HKD
HK$0.1681258
1 Lofi(LOFI) į AMD
֏8.2573971
1 Lofi(LOFI) į MAD
.د.م0.1951383
1 Lofi(LOFI) į MXN
$0.4021621
1 Lofi(LOFI) į SAR
ريال0.0810375
1 Lofi(LOFI) į PLN
0.0788765
1 Lofi(LOFI) į RON
лв0.0937874
1 Lofi(LOFI) į SEK
kr0.2022696
1 Lofi(LOFI) į BGN
лв0.0360887
1 Lofi(LOFI) į HUF
Ft7.2734938
1 Lofi(LOFI) į CZK
0.4514329
1 Lofi(LOFI) į KWD
د.ك0.00659105
1 Lofi(LOFI) į ILS
0.0717452
1 Lofi(LOFI) į AOA
Kz19.6990277
1 Lofi(LOFI) į BHD
.د.ب0.00812536
1 Lofi(LOFI) į BMD
$0.02161
1 Lofi(LOFI) į DKK
kr0.1378718
1 Lofi(LOFI) į HNL
L0.5663981
1 Lofi(LOFI) į MUR
0.9845516
1 Lofi(LOFI) į NAD
$0.3799038
1 Lofi(LOFI) į NOK
kr0.2150195
1 Lofi(LOFI) į NZD
$0.0363048
1 Lofi(LOFI) į PAB
B/.0.02161
1 Lofi(LOFI) į PGK
K0.0916264
1 Lofi(LOFI) į QAR
ر.ق0.0786604
1 Lofi(LOFI) į RSD
дин.2.1661864

Lofi išteklius

Išsamesnei Lofi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Lofi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lofi

Kiek Lofi(LOFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOFI kaina USD valiuta yra 0.02161USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOFI į USD kaina?
Dabartinė LOFI kaina USD valiuta yra $ 0.02161. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lofi rinkos kapitalizacija?
LOFI rinkos kapitalizacija yra $ 21.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOFI apyvartoje?
LOFI apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOFI kaina?
LOFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2213443972971052USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOFI kaina?
LOFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005561293479436875USD.
Kokia yra LOFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOFI yra $ 122.84KUSD.
Ar LOFI kaina šiais metais kils?
LOFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:22:18(UTC+8)

Lofi (LOFI) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LOFI-į-USD skaičiuoklė

Suma

LOFI
LOFI
USD
USD

1 LOFI = 0.02161 USD

Prekiauti LOFI

LOFIUSDT
$0.02161
$0.02161$0.02161
-0.18%

