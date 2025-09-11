Daugiau apie LINGO

Lingo logotipas

Lingo kaina(LINGO)

1 LINGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.02707
$0.02707$0.02707
+0.14%1D
USD
Lingo (LINGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:06:13(UTC+8)

Lingo (LINGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02685
$ 0.02685$ 0.02685
24 val. žemiausia
$ 0.02723
$ 0.02723$ 0.02723
24 val. aukščiausia

$ 0.02685
$ 0.02685$ 0.02685

$ 0.02723
$ 0.02723$ 0.02723

$ 0.6091323507966424
$ 0.6091323507966424$ 0.6091323507966424

$ 0.02681640770466569
$ 0.02681640770466569$ 0.02681640770466569

-0.04%

+0.14%

-1.89%

-1.89%

Lingo (LINGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02707. Per pastarąsias 24 valandas LINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02685 iki aukščiausios $ 0.02723 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LINGO kaina yra $ 0.6091323507966424, o žemiausia – $ 0.02681640770466569.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LINGO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lingo (LINGO) rinkos informacija

No.1406

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

$ 71.67K
$ 71.67K$ 71.67K

$ 27.07M
$ 27.07M$ 27.07M

206.34M
206.34M 206.34M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

206,339,847
206,339,847 206,339,847

20.63%

BASE

Dabartinė Lingo rinkos kapitalizacija yra $ 5.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.67K. LINGO apyvartoje yra 206.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 206339847. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.07M

Lingo (LINGO) kainos istorija USD

Stebėkite Lingo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000378+0.14%
30 dienų$ -0.00978-26.55%
60 dienų$ -0.0119-30.54%
90 dienų$ -0.01911-41.39%
Lingo kainos pokytis šiandien

Šiandien LINGO užfiksuotas $ +0.0000378 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lingo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00978 (-26.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lingo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LINGO rodiklis pasikeitė $ -0.0119 (-30.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lingo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01911 (-41.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lingo (LINGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Lingo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lingo (LINGO)

LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.

Lingo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lingo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LINGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lingo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lingo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lingo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lingo (LINGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lingo (LINGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lingo prognozes.

Peržiūrėkite Lingo kainos prognozę dabar!

Lingo (LINGO) Tokenomika

Supratimas apie Lingo (LINGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LINGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lingo (LINGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Lingo? Viskas paprasta ir patogu! Lingo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LINGO į vietos valiutas

1 Lingo(LINGO) į VND
712.34705
1 Lingo(LINGO) į AUD
A$0.0408757
1 Lingo(LINGO) į GBP
0.0197611
1 Lingo(LINGO) į EUR
0.0230095
1 Lingo(LINGO) į USD
$0.02707
1 Lingo(LINGO) į MYR
RM0.1142354
1 Lingo(LINGO) į TRY
1.1171789
1 Lingo(LINGO) į JPY
¥3.97929
1 Lingo(LINGO) į ARS
ARS$38.561215
1 Lingo(LINGO) į RUB
2.2871443
1 Lingo(LINGO) į INR
2.3883861
1 Lingo(LINGO) į IDR
Rp443.7704208
1 Lingo(LINGO) į KRW
37.6494974
1 Lingo(LINGO) į PHP
1.5478626
1 Lingo(LINGO) į EGP
￡E.1.3023377
1 Lingo(LINGO) į BRL
R$0.146178
1 Lingo(LINGO) į CAD
C$0.0373566
1 Lingo(LINGO) į BDT
3.297126
1 Lingo(LINGO) į NGN
40.8294103
1 Lingo(LINGO) į COP
$106.1566292
1 Lingo(LINGO) į ZAR
R.0.4734543
1 Lingo(LINGO) į UAH
1.1174496
1 Lingo(LINGO) į VES
Bs4.22292
1 Lingo(LINGO) į CLP
$26.01427
1 Lingo(LINGO) į PKR
Rs7.6881507
1 Lingo(LINGO) į KZT
14.5928956
1 Lingo(LINGO) į THB
฿0.8605553
1 Lingo(LINGO) į TWD
NT$0.8215745
1 Lingo(LINGO) į AED
د.إ0.0993469
1 Lingo(LINGO) į CHF
Fr0.0213853
1 Lingo(LINGO) į HKD
HK$0.2106046
1 Lingo(LINGO) į AMD
֏10.3437177
1 Lingo(LINGO) į MAD
.د.م0.2444421
1 Lingo(LINGO) į MXN
$0.503502
1 Lingo(LINGO) į SAR
ريال0.1015125
1 Lingo(LINGO) į PLN
0.0985348
1 Lingo(LINGO) į RON
лв0.1172131
1 Lingo(LINGO) į SEK
kr0.2531045
1 Lingo(LINGO) į BGN
лв0.0452069
1 Lingo(LINGO) į HUF
Ft9.0990391
1 Lingo(LINGO) į CZK
0.5646802
1 Lingo(LINGO) į KWD
د.ك0.00825635
1 Lingo(LINGO) į ILS
0.0898724
1 Lingo(LINGO) į AOA
Kz24.7666137
1 Lingo(LINGO) į BHD
.د.ب0.01020539
1 Lingo(LINGO) į BMD
$0.02707
1 Lingo(LINGO) į DKK
kr0.1727066
1 Lingo(LINGO) į HNL
L0.7095047
1 Lingo(LINGO) į MUR
1.2333092
1 Lingo(LINGO) į NAD
$0.4758906
1 Lingo(LINGO) į NOK
kr0.2688051
1 Lingo(LINGO) į NZD
$0.0454776
1 Lingo(LINGO) į PAB
B/.0.02707
1 Lingo(LINGO) į PGK
K0.1147768
1 Lingo(LINGO) į QAR
ر.ق0.0985348
1 Lingo(LINGO) į RSD
дин.2.7113312

Lingo išteklius

Išsamesnei Lingo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lingo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lingo

Kiek Lingo(LINGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LINGO kaina USD valiuta yra 0.02707USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LINGO į USD kaina?
Dabartinė LINGO kaina USD valiuta yra $ 0.02707. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lingo rinkos kapitalizacija?
LINGO rinkos kapitalizacija yra $ 5.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LINGO apyvartoje?
LINGO apyvartoje yra 206.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LINGO kaina?
LINGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6091323507966424USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LINGO kaina?
LINGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02681640770466569USD.
Kokia yra LINGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LINGO yra $ 71.67KUSD.
Ar LINGO kaina šiais metais kils?
LINGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LINGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:06:13(UTC+8)

Lingo (LINGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

