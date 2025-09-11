Lingo (LINGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.02707. Per pastarąsias 24 valandas LINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02685 iki aukščiausios $ 0.02723 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LINGO kaina yra $ 0.6091323507966424, o žemiausia – $ 0.02681640770466569.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LINGO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lingo (LINGO) rinkos informacija
No.1406
$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M
$ 71.67K
$ 71.67K$ 71.67K
$ 27.07M
$ 27.07M$ 27.07M
206.34M
206.34M 206.34M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
206,339,847
206,339,847 206,339,847
20.63%
BASE
Dabartinė Lingo rinkos kapitalizacija yra $ 5.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.67K. LINGO apyvartoje yra 206.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 206339847. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.07M
Lingo (LINGO) kainos istorija USD
Stebėkite Lingo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000378
+0.14%
30 dienų
$ -0.00978
-26.55%
60 dienų
$ -0.0119
-30.54%
90 dienų
$ -0.01911
-41.39%
Lingo kainos pokytis šiandien
Šiandien LINGO užfiksuotas $ +0.0000378 (+0.14%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lingo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00978 (-26.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lingo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LINGO rodiklis pasikeitė $ -0.0119 (-30.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lingo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01911 (-41.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lingo (LINGO) pokyčius?
LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences.
Lingo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lingo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lingo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lingo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lingo (LINGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lingo (LINGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lingo prognozes.
Supratimas apie Lingo (LINGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LINGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lingo (LINGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Lingo? Viskas paprasta ir patogu! Lingo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.