Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriaiSPCXUždirbtiĮvykių centras
Daugiau
Registruotis
Šiandienos tiesioginė Wink kaina yra 0.001285 EUR.LIKE Rinkos kapitalizacija yra 425,540.49463 EUR. Stebėkite LIKE į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė Wink kaina yra 0.001285 EUR.LIKE Rinkos kapitalizacija yra 425,540.49463 EUR. Stebėkite LIKE į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

Daugiau apie LIKE

LIKE Kainos informacija

Kas yra LIKE

LIKE Baltoji knyga

LIKE Oficiali svetainė

LIKE Tokenomika

LIKE Kainų prognozė

LIKE Istorija

LIKE pirkimo vadovas

LIKEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

LIKE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Wink logotipas

Wink kaina(LIKE)

1 LIKE į EUR – tiesioginė kaina:

--
----
1D
EUR
Wink (LIKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-16 16:26:01(UTC+8)

Wink kaina šiandien

Šiandienos Wink (LIKE) tiesioginė kaina yra € 0.001285, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis LIKE į EUR konversijos rodiklis yra € 0.001285 už LIKE.

Wink šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #2277 vietą € 425.54K, o apyvartoje yra 331.16M LIKE. Per pastarąsias 24 valandas LIKE prekyba svyravo tarp € 0.001203 (žemiausios) ir € 0.001359 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra € 0.8650043314, o visų laikų žemiausia – € 0.000875339419884527.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip LIKE judėjo +1.58% per pastarąją valandą ir -10.58% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė € 65.02K.

Wink (LIKE) rinkos informacija

No.2277

€ 425.54K
€ 425.54K€ 425.54K

€ 65.02K
€ 65.02K€ 65.02K

€ 642.50K
€ 642.50K€ 642.50K

331.16M
331.16M 331.16M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

66.23%

SOL

Dabartinė Wink rinkos kapitalizacija yra € 425.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – € 65.02K. LIKE apyvartoje yra 331.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra € 642.50K

Wink Kainų istorija EUR

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
€ 0.001203
€ 0.001203€ 0.001203
24 val. žemiausia
€ 0.001359
€ 0.001359€ 0.001359
24 val. aukščiausia

€ 0.001203
€ 0.001203€ 0.001203

€ 0.001359
€ 0.001359€ 0.001359

€ 0.8650043314
€ 0.8650043314€ 0.8650043314

€ 0.000875339419884527
€ 0.000875339419884527€ 0.000875339419884527

+1.58%

--

-10.58%

-10.58%

Wink (LIKE) kainos istorija EUR

Stebėkite Wink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (EUR)Keisti (%)
Šiandien----
30 dienų€ -0.000017-1.31%
60 dienų€ -0.000247-16.13%
90 dienų€ -0.000545-29.79%
Wink kainos pokytis šiandien

Šiandien LIKE užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko € -0.000017 (-1.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LIKE rodiklis pasikeitė € -0.000247 (-16.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito € -0.000545 (-29.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wink (LIKE) pokyčius?

Peržiūrėkite Wink kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Wink

Wink (LIKE) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIKE 2030 m. tikslinė kaina yra € --, o augimo norma – 0.00%.
Wink (LIKE) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Wink kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti € -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Wink kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų LIKE kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami Wink Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Wink Lietuva

Pasiruošę pradėti su Wink? LIKE pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąWink. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Wink (LIKE) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Wink bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Wink (LIKE) vadovas

Ką galite daryti su Wink

Wink nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

    MEXC „Launchpool“

    Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Wink (LIKE) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Wink (LIKE)

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

Wink išteklius

Išsamesnei Wink analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wink svetainė
Blokuoti naršyklę

Kategorija :

AI ApplicationsBase NativeEntertainment

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wink

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-16 16:26:01(UTC+8)

Wink (LIKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Naršyti daugiau apie Wink

LIKE USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos LIKE pozicijos su svertu. Išbandykite LIKEUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba Wink (LIKE) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę Wink kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
LIKE/USDT
€0.00110338
€0.00110338€0.00110338
0.00%
0.00% (USDT)

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

Populiariausios kriptovaliutos su rinkos duomenimis, prieinamos MEXC platformoje

KARŠTA

Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Naujai pridėta

Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

Cattoverse

Cattoverse

CS

€3.417296
€3.417296€3.417296

+1,886.80%

XEFFY

XEFFY

XEF

€0.0116616
€0.0116616€0.0116616

+5.11%

SpaceX

SpaceX

SPCXON

€184.1346
€184.1346€184.1346

+21.88%

Levare

Levare

LVR

€13.912134
€13.912134€13.912134

+7.84%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

Cattoverse

Cattoverse

CS

€3.417296
€3.417296€3.417296

+1,886.80%

XWINNER

XWINNER

XT

€0.0013760
€0.0013760€0.0013760

+139.84%

Presens Network

Presens Network

SENS

€0.00012556
€0.00012556€0.00012556

+46.00%

Velvet

Velvet

VELVET

€0.3653194
€0.3653194€0.3653194

+32.25%

Block Street

Block Street

BSB

€0.4025316
€0.4025316€0.4025316

+29.40%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

LIKE-į-EUR skaičiuoklė

Suma

LIKE
LIKE
EUR
EUR

1 LIKE = 0.0011051 EUR