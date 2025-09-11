BOB (BOB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000538. Per pastarąsias 24 valandas BOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000005165 iki aukščiausios $ 0.000005571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOB kaina yra $ 0.000218963593709231, o žemiausia – $ 0.000000015403283083.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOB per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOB (BOB) rinkos informacija
No.1583
$ 3.71M
$ 12.74K
$ 3.71M
689.13B
690,000,000,000
689,127,646,403
99.87%
ETH
Dabartinė BOB rinkos kapitalizacija yra $ 3.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.74K. BOB apyvartoje yra 689.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 689127646403. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.71M
BOB (BOB) kainos istorija USD
Stebėkite BOB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000002783
+0.52%
30 dienų
$ -0.000001843
-25.52%
60 dienų
$ -0.000000311
-5.47%
90 dienų
$ -0.000000376
-6.54%
BOB kainos pokytis šiandien
Šiandien BOB užfiksuotas $ +0.00000002783 (+0.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001843 (-25.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOB rodiklis pasikeitė $ -0.000000311 (-5.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000376 (-6.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOB (BOB) pokyčius?
$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.
BOB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOB (BOB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOB (BOB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOB prognozes.
Supratimas apie BOB (BOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOB (BOB)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.