Galileo Protocol (LEOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.061. Per pastarąsias 24 valandas LEOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0594 iki aukščiausios $ 0.0616 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEOX kaina yra $ 1.9395850512596111, o žemiausia – $ 0.03772499667759367.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Galileo Protocol (LEOX) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K
$ 9.15M
$ 9.15M$ 9.15M
0.00
0.00 0.00
150,000,000
150,000,000 150,000,000
50,673,440
50,673,440 50,673,440
0.00%
ETH
Dabartinė Galileo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.95K. LEOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 50673440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.15M
Galileo Protocol (LEOX) kainos istorija USD
Stebėkite Galileo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001198
+2.00%
30 dienų
$ -0.0029
-4.54%
60 dienų
$ -0.0005
-0.82%
90 dienų
$ -0.0006
-0.98%
Galileo Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien LEOX užfiksuotas $ +0.001198 (+2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Galileo Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0029 (-4.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Galileo Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LEOX rodiklis pasikeitė $ -0.0005 (-0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Galileo Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006 (-0.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Galileo Protocol (LEOX) pokyčius?
Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement.
Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.
Galileo Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Galileo Protocol (LEOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Galileo Protocol (LEOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Galileo Protocol prognozes.
Supratimas apie Galileo Protocol (LEOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Galileo Protocol (LEOX)
