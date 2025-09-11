Daugiau apie LEOX

Galileo Protocol logotipas

Galileo Protocol kaina(LEOX)

Galileo Protocol (LEOX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:16(UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) kainos informacija (USD)

Galileo Protocol (LEOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.061. Per pastarąsias 24 valandas LEOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0594 iki aukščiausios $ 0.0616 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEOX kaina yra $ 1.9395850512596111, o žemiausia – $ 0.03772499667759367.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Galileo Protocol (LEOX) rinkos informacija

Dabartinė Galileo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.95K. LEOX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 50673440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.15M

Galileo Protocol (LEOX) kainos istorija USD

Stebėkite Galileo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001198+2.00%
30 dienų$ -0.0029-4.54%
60 dienų$ -0.0005-0.82%
90 dienų$ -0.0006-0.98%
Galileo Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien LEOX užfiksuotas $ +0.001198 (+2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Galileo Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0029 (-4.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Galileo Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LEOX rodiklis pasikeitė $ -0.0005 (-0.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Galileo Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006 (-0.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Galileo Protocol (LEOX) pokyčius?

Peržiūrėkite Galileo Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Galileo Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LEOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Galileo Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Galileo Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Galileo Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Galileo Protocol (LEOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Galileo Protocol (LEOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Galileo Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Galileo Protocol kainos prognozę dabar!

Galileo Protocol (LEOX) Tokenomika

Supratimas apie Galileo Protocol (LEOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LEOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Galileo Protocol (LEOX)

Ieškote, kaip nusipirkti Galileo Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Galileo Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Galileo Protocol išteklius

Išsamesnei Galileo Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Galileo Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Galileo Protocol

Kiek Galileo Protocol(LEOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LEOX kaina USD valiuta yra 0.061USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LEOX į USD kaina?
Dabartinė LEOX kaina USD valiuta yra $ 0.061. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Galileo Protocol rinkos kapitalizacija?
LEOX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LEOX apyvartoje?
LEOX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LEOX kaina?
LEOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9395850512596111USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LEOX kaina?
LEOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03772499667759367USD.
Kokia yra LEOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LEOX yra $ 56.95KUSD.
Ar LEOX kaina šiais metais kils?
LEOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LEOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:05:16(UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

