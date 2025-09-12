Galileo Protocol (LEOX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Galileo Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LEOX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Galileo Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Galileo Protocol kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:21:12(UTC+8)

Galileo Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Galileo Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0628 prekybos kainą 2025 m.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Galileo Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06594 prekybos kainą 2026 m.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LEOX ateities kaina yra $ 0.069236 su 10.25% augimo norma.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LEOX ateities kaina yra $ 0.072698 su 15.76% augimo norma.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEOX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.076333, o augimo norma – 21.55%.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEOX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.080150, o augimo norma – 27.63%.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Galileo Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.130556 prekybos kainą.

Galileo Protocol (LEOX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Galileo Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.212663 prekybos kainą.

Trumpalaikės Galileo Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Naujausia LEOX kaina yra $ 0.0628. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.95%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.86K.
Be to, LEOX turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Galileo Protocol (LEOX)

Bandote įsigyti LEOX? Dabar galite LEOX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Galileo Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LEOX dabar

Galileo Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Galileo Protocol, dabartinė Galileo Protocol kaina yra 0.0628USD. Apyvartinė Galileo Protocol (LEOX) pasiūla yra 0.00 LEOX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.001699
    $ 0.0628
    $ 0.0604
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.003799
    $ 0.0628
    $ 0.0584
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.003700
    $ 0.0695
    $ 0.0572
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Galileo Protocol kaina pasikeitė $0.001699, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Galileo Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.0628 ir žemiausia $0.0584. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo LEOX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Galileo Protocol įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003700 vertę. Tai rodo, kad LEOX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Galileo Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LEOX kainų istoriją

Kaip veikia Galileo Protocol (LEOX) kainų prognozės modulis?

Galileo Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LEOX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Galileo Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LEOX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Galileo Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LEOX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LEOX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Galileo Protocol potencialą.

Kodėl LEOX kainų prognozė yra svarbi?

LEOX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LEOX dabar?
Pagal jūsų prognozes, LEOX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LEOX kainų prognozė?
Remiantis Galileo Protocol (LEOX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LEOX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LEOX 2026 m.?
1 vieneto Galileo Protocol (LEOX) kaina šiandien yra $0.0628. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEOX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LEOX kaina 2027 m.?
Galileo Protocol (LEOX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LEOX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LEOX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Galileo Protocol (LEOX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LEOX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Galileo Protocol (LEOX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LEOX 2030 m.?
1 vieneto Galileo Protocol (LEOX) kaina šiandien yra $0.0628. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEOX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LEOX kainų prognozė 2040 metams?
Galileo Protocol (LEOX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LEOX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:21:12(UTC+8)

