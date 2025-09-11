Daugiau apie LDO

Lido DAO logotipas

Lido DAO kaina(LDO)

1 LDO į USD – tiesioginė kaina:

$1.2607
$1.2607$1.2607
+1.74%1D
USD
Lido DAO (LDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:50(UTC+8)

Lido DAO (LDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.1883
$ 1.1883$ 1.1883
24 val. žemiausia
$ 1.2784
$ 1.2784$ 1.2784
24 val. aukščiausia

$ 1.1883
$ 1.1883$ 1.1883

$ 1.2784
$ 1.2784$ 1.2784

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035$ 18.619755462245035

$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653

-0.29%

+1.74%

+4.18%

+4.18%

Lido DAO (LDO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2603. Per pastarąsias 24 valandas LDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1883 iki aukščiausios $ 1.2784 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LDO kaina yra $ 18.619755462245035, o žemiausia – $ 0.4060299707730653.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LDO per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lido DAO (LDO) rinkos informacija

No.75

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

895.94M
895.94M 895.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.02%

ETH

Dabartinė Lido DAO rinkos kapitalizacija yra $ 1.13B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.81M. LDO apyvartoje yra 895.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26B

Lido DAO (LDO) kainos istorija USD

Stebėkite Lido DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.021561+1.74%
30 dienų$ -0.2157-14.62%
60 dienų$ +0.4349+52.68%
90 dienų$ +0.449+55.34%
Lido DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien LDO užfiksuotas $ +0.021561 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lido DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2157 (-14.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lido DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LDO rodiklis pasikeitė $ +0.4349 (+52.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lido DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.449 (+55.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lido DAO (LDO) pokyčius?

Peržiūrėkite Lido DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lido DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lido DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lido DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lido DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lido DAO (LDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lido DAO (LDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lido DAO prognozes.

Peržiūrėkite Lido DAO kainos prognozę dabar!

Lido DAO (LDO) Tokenomika

Supratimas apie Lido DAO (LDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lido DAO (LDO)

Ieškote, kaip nusipirkti Lido DAO? Viskas paprasta ir patogu! Lido DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LDO į vietos valiutas

1 Lido DAO(LDO) į VND
33,164.7945
1 Lido DAO(LDO) į AUD
A$1.903053
1 Lido DAO(LDO) į GBP
0.920019
1 Lido DAO(LDO) į EUR
1.071255
1 Lido DAO(LDO) į USD
$1.2603
1 Lido DAO(LDO) į MYR
RM5.318466
1 Lido DAO(LDO) į TRY
52.012581
1 Lido DAO(LDO) į JPY
¥185.2641
1 Lido DAO(LDO) į ARS
ARS$1,795.29735
1 Lido DAO(LDO) į RUB
106.482747
1 Lido DAO(LDO) į INR
111.196269
1 Lido DAO(LDO) į IDR
Rp20,660.652432
1 Lido DAO(LDO) į KRW
1,752.850446
1 Lido DAO(LDO) į PHP
72.063954
1 Lido DAO(LDO) į EGP
￡E.60.633033
1 Lido DAO(LDO) į BRL
R$6.80562
1 Lido DAO(LDO) į CAD
C$1.739214
1 Lido DAO(LDO) į BDT
153.50454
1 Lido DAO(LDO) į NGN
1,900.897887
1 Lido DAO(LDO) į COP
$4,942.342068
1 Lido DAO(LDO) į ZAR
R.22.042647
1 Lido DAO(LDO) į UAH
52.025184
1 Lido DAO(LDO) į VES
Bs196.6068
1 Lido DAO(LDO) į CLP
$1,211.1483
1 Lido DAO(LDO) į PKR
Rs357.937803
1 Lido DAO(LDO) į KZT
679.402524
1 Lido DAO(LDO) į THB
฿40.064937
1 Lido DAO(LDO) į TWD
NT$38.250105
1 Lido DAO(LDO) į AED
د.إ4.625301
1 Lido DAO(LDO) į CHF
Fr0.995637
1 Lido DAO(LDO) į HKD
HK$9.805134
1 Lido DAO(LDO) į AMD
֏481.573233
1 Lido DAO(LDO) į MAD
.د.م11.380509
1 Lido DAO(LDO) į MXN
$23.44158
1 Lido DAO(LDO) į SAR
ريال4.726125
1 Lido DAO(LDO) į PLN
4.587492
1 Lido DAO(LDO) į RON
лв5.457099
1 Lido DAO(LDO) į SEK
kr11.783805
1 Lido DAO(LDO) į BGN
лв2.104701
1 Lido DAO(LDO) į HUF
Ft423.624639
1 Lido DAO(LDO) į CZK
26.289858
1 Lido DAO(LDO) į KWD
د.ك0.3843915
1 Lido DAO(LDO) į ILS
4.184196
1 Lido DAO(LDO) į AOA
Kz1,153.061073
1 Lido DAO(LDO) į BHD
.د.ب0.4751331
1 Lido DAO(LDO) į BMD
$1.2603
1 Lido DAO(LDO) į DKK
kr8.040714
1 Lido DAO(LDO) į HNL
L33.032463
1 Lido DAO(LDO) į MUR
57.419268
1 Lido DAO(LDO) į NAD
$22.156074
1 Lido DAO(LDO) į NOK
kr12.514779
1 Lido DAO(LDO) į NZD
$2.117304
1 Lido DAO(LDO) į PAB
B/.1.2603
1 Lido DAO(LDO) į PGK
K5.343672
1 Lido DAO(LDO) į QAR
ر.ق4.587492
1 Lido DAO(LDO) į RSD
дин.126.231648

Lido DAO išteklius

Išsamesnei Lido DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lido DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lido DAO

Kiek Lido DAO(LDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LDO kaina USD valiuta yra 1.2603USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LDO į USD kaina?
Dabartinė LDO kaina USD valiuta yra $ 1.2603. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lido DAO rinkos kapitalizacija?
LDO rinkos kapitalizacija yra $ 1.13BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LDO apyvartoje?
LDO apyvartoje yra 895.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LDO kaina?
LDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.619755462245035USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LDO kaina?
LDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4060299707730653USD.
Kokia yra LDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LDO yra $ 1.81MUSD.
Ar LDO kaina šiais metais kils?
LDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:04:50(UTC+8)

Lido DAO (LDO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

LDO-į-USD skaičiuoklė

Suma

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 1.2603 USD

Prekiauti LDO

LDOUSDT
$1.2607
$1.2607$1.2607
+1.71%

