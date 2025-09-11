Lido DAO (LDO) realiojo laiko kaina yra $ 1.2603. Per pastarąsias 24 valandas LDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1883 iki aukščiausios $ 1.2784 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LDO kaina yra $ 18.619755462245035, o žemiausia – $ 0.4060299707730653.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LDO per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +1.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lido DAO (LDO) rinkos informacija
No.75
$ 1.13B
$ 1.13B
$ 1.81M
$ 1.81M
$ 1.26B
$ 1.26B
895.94M
895.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
0.02%
ETH
Dabartinė Lido DAO rinkos kapitalizacija yra $ 1.13B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.81M. LDO apyvartoje yra 895.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.26B
Lido DAO (LDO) kainos istorija USD
Stebėkite Lido DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.021561
+1.74%
30 dienų
$ -0.2157
-14.62%
60 dienų
$ +0.4349
+52.68%
90 dienų
$ +0.449
+55.34%
Lido DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien LDO užfiksuotas $ +0.021561 (+1.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lido DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.2157 (-14.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lido DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LDO rodiklis pasikeitė $ +0.4349 (+52.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lido DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.449 (+55.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lido DAO (LDO) pokyčius?
Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
Lido DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lido DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lido DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lido DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lido DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lido DAO (LDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lido DAO (LDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lido DAO prognozes.
Supratimas apie Lido DAO (LDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lido DAO (LDO)
Ieškote, kaip nusipirkti Lido DAO? Viskas paprasta ir patogu! Lido DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
