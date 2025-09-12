Lido DAO (LDO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lido DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LDO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lido DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lido DAO kainos prognozė
$1.2738
+3.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Lido DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lido DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2738 prekybos kainą 2025 m.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lido DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.3374 prekybos kainą 2026 m.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LDO ateities kaina yra $ 1.4043 su 10.25% augimo norma.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LDO ateities kaina yra $ 1.4745 su 15.76% augimo norma.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LDO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.5483, o augimo norma – 21.55%.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LDO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.6257, o augimo norma – 27.63%.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lido DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.6481 prekybos kainą.

Lido DAO (LDO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lido DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 4.3135 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.2738
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3374
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4043
    10.25%
  • 2028
    $ 1.4745
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5483
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6257
    27.63%
  • 2031
    $ 1.7070
    34.01%
  • 2032
    $ 1.7923
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.8819
    47.75%
  • 2034
    $ 1.9760
    55.13%
  • 2035
    $ 2.0748
    62.89%
  • 2036
    $ 2.1786
    71.03%
  • 2037
    $ 2.2875
    79.59%
  • 2038
    $ 2.4019
    88.56%
  • 2039
    $ 2.5220
    97.99%
  • 2040
    $ 2.6481
    107.89%
Trumpalaikės Lido DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.2738
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.2739
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.2750
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.2790
    0.41%
Lido DAO (LDO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LDO kaina yra $1.2738. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lido DAO (LDO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LDO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.2739. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lido DAO (LDO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LDO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.2750. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lido DAO (LDO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LDO kaina yra $1.2790. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lido DAO kainų statistika

$ 1.2738
+3.14%

$ 1.14B
895.94M
$ 2.14M
--

Naujausia LDO kaina yra $ 1.2738. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.14M.
Be to, LDO turi 895.94M apyvartą ir $ 1.14B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lido DAO (LDO)

Bandote įsigyti LDO? Dabar galite LDO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lido DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LDO dabar

Lido DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lido DAO, dabartinė Lido DAO kaina yra 1.2739USD. Apyvartinė Lido DAO (LDO) pasiūla yra 0.00 LDO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.14B.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.009900
    $ 1.3065
    $ 1.2306
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.063600
    $ 1.3065
    $ 1.1475
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.262
    $ 1.5783
    $ 1.129
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lido DAO kaina pasikeitė $0.009900, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lido DAO buvo prekiaujama aukščiausia $1.3065 ir žemiausia $1.1475. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo LDO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lido DAO įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.262 vertę. Tai rodo, kad LDO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lido DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LDO kainų istoriją

Kaip veikia Lido DAO (LDO) kainų prognozės modulis?

Lido DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LDO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lido DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LDO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lido DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LDO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LDO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lido DAO potencialą.

Kodėl LDO kainų prognozė yra svarbi?

LDO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LDO dabar?
Pagal jūsų prognozes, LDO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LDO kainų prognozė?
Remiantis Lido DAO (LDO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LDO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LDO 2026 m.?
1 vieneto Lido DAO (LDO) kaina šiandien yra $1.2738. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LDO kaina 2027 m.?
Lido DAO (LDO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LDO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LDO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido DAO (LDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LDO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lido DAO (LDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LDO 2030 m.?
1 vieneto Lido DAO (LDO) kaina šiandien yra $1.2738. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LDO kainų prognozė 2040 metams?
Lido DAO (LDO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LDO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.