LBRY Credits logotipas

LBRY Credits kaina(LBC)

1 LBC į USD – tiesioginė kaina:

$0.001448
$0.001448$0.001448
-21.72%1D
USD
LBRY Credits (LBC) kainos grafikas realiu laiku
LBRY Credits (LBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222
24 val. žemiausia
$ 0.001995
$ 0.001995$ 0.001995
24 val. aukščiausia

$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222

$ 0.001995
$ 0.001995$ 0.001995

$ 2.503999948501587
$ 2.503999948501587$ 2.503999948501587

$ 0.000661263114846245
$ 0.000661263114846245$ 0.000661263114846245

0.00%

-21.72%

-35.65%

-35.65%

LBRY Credits (LBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.001448. Per pastarąsias 24 valandas LBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001222 iki aukščiausios $ 0.001995 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBC kaina yra $ 2.503999948501587, o žemiausia – $ 0.000661263114846245.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -21.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LBRY Credits (LBC) rinkos informacija

No.2075

$ 947.34K
$ 947.34K$ 947.34K

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

654.24M
654.24M 654.24M

1,083,202,000
1,083,202,000 1,083,202,000

767,800,721
767,800,721 767,800,721

60.39%

LBC

Dabartinė LBRY Credits rinkos kapitalizacija yra $ 947.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10K. LBC apyvartoje yra 654.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 767800721. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M

LBRY Credits (LBC) kainos istorija USD

Stebėkite LBRY Credits kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00040177-21.72%
30 dienų$ +0.000031+2.18%
60 dienų$ +0.000255+21.37%
90 dienų$ +0.000175+13.74%
LBRY Credits kainos pokytis šiandien

Šiandien LBC užfiksuotas $ -0.00040177 (-21.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

LBRY Credits 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000031 (+2.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

LBRY Credits 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBC rodiklis pasikeitė $ +0.000255 (+21.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

LBRY Credits 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000175 (+13.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LBRY Credits (LBC) pokyčius?

Peržiūrėkite LBRY Credits kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra LBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LBRY Credits investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie LBRY Credits mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LBRY Credits, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

LBRY Credits kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LBRY Credits (LBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LBRY Credits (LBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LBRY Credits prognozes.

Peržiūrėkite LBRY Credits kainos prognozę dabar!

LBRY Credits (LBC) Tokenomika

Supratimas apie LBRY Credits (LBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti LBRY Credits (LBC)

Ieškote, kaip nusipirkti LBRY Credits? Viskas paprasta ir patogu! LBRY Credits lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".

LBRY Credits išteklius

Išsamesnei LBRY Credits analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali LBRY Credits svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LBRY Credits

Kiek LBRY Credits(LBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LBC kaina USD valiuta yra 0.001448USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LBC į USD kaina?
Dabartinė LBC kaina USD valiuta yra $ 0.001448. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LBRY Credits rinkos kapitalizacija?
LBC rinkos kapitalizacija yra $ 947.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LBC apyvartoje?
LBC apyvartoje yra 654.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LBC kaina?
LBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.503999948501587USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LBC kaina?
LBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000661263114846245USD.
Kokia yra LBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LBC yra $ 1.10KUSD.
Ar LBC kaina šiais metais kils?
LBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

