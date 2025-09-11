LBRY Credits (LBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.001448. Per pastarąsias 24 valandas LBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001222 iki aukščiausios $ 0.001995 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBC kaina yra $ 2.503999948501587, o žemiausia – $ 0.000661263114846245.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -21.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -35.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
LBRY Credits (LBC) rinkos informacija
Dabartinė LBRY Credits rinkos kapitalizacija yra $ 947.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.10K. LBC apyvartoje yra 654.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 767800721. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M
LBRY Credits (LBC) kainos istorija USD
Stebėkite LBRY Credits kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00040177
-21.72%
30 dienų
$ +0.000031
+2.18%
60 dienų
$ +0.000255
+21.37%
90 dienų
$ +0.000175
+13.74%
LBRY Credits kainos pokytis šiandien
Šiandien LBC užfiksuotas $ -0.00040177 (-21.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
LBRY Credits 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000031 (+2.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
LBRY Credits 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LBC rodiklis pasikeitė $ +0.000255 (+21.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
LBRY Credits 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000175 (+13.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir LBRY Credits (LBC) pokyčius?
LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.
LBRY Credits galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų LBRY Credits investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie LBRY Credits mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti LBRY Credits, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
LBRY Credits kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos LBRY Credits (LBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LBRY Credits (LBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LBRY Credits prognozes.
Supratimas apie LBRY Credits (LBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti LBRY Credits (LBC)
Ieškote, kaip nusipirkti LBRY Credits? Viskas paprasta ir patogu! LBRY Credits lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.