LBRY Credits (LBC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite LBRY Credits kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LBC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte LBRY Credits kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

LBRY Credits kainos prognozė
$0.001566
$0.001566$0.001566
-6.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:01:47(UTC+8)

LBRY Credits Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, LBRY Credits galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001566 prekybos kainą 2025 m.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, LBRY Credits galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001644 prekybos kainą 2026 m.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LBC ateities kaina yra $ 0.001726 su 10.25% augimo norma.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LBC ateities kaina yra $ 0.001812 su 15.76% augimo norma.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001903, o augimo norma – 21.55%.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001998, o augimo norma – 27.63%.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. LBRY Credits kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003255 prekybos kainą.

LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. LBRY Credits kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005303 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001566
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001644
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001726
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001812
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001903
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001998
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002098
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002203
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002313
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002429
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002550
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002678
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002812
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002952
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003100
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003255
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės LBRY Credits kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001566
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001566
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001567
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001572
    0.41%
LBRY Credits (LBC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LBC kaina yra $0.001566. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

LBRY Credits (LBC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LBC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001566. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

LBRY Credits (LBC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LBC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001567. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

LBRY Credits (LBC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LBC kaina yra $0.001572. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė LBRY Credits kainų statistika

$ 0.001566
$ 0.001566$ 0.001566

-6.50%

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

654.24M
654.24M 654.24M

$ 1.30K
$ 1.30K$ 1.30K

--

Naujausia LBC kaina yra $ 0.001566. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -6.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.30K.
Be to, LBC turi 654.24M apyvartą ir $ 1.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti LBRY Credits (LBC)

Bandote įsigyti LBC? Dabar galite LBC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti LBRY Credits ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti LBC dabar

LBRY Credits istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje LBRY Credits, dabartinė LBRY Credits kaina yra 0.001566USD. Apyvartinė LBRY Credits (LBC) pasiūla yra 0.00 LBC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.02M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.000309
    $ 0.001875
    $ 0.001311
  • 7 dienos
    -0.22%
    $ -0.000464
    $ 0.002048
    $ 0.001151
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000001
    $ 0.0032
    $ 0.001151
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas LBRY Credits kaina pasikeitė $-0.000309, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas LBRY Credits buvo prekiaujama aukščiausia $0.002048 ir žemiausia $0.001151. Kainos pokytis buvo -0.22%. Ši naujausia tendencija parodo LBC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį LBRY Credits įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad LBC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą LBRY Credits kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą LBC kainų istoriją

Kaip veikia LBRY Credits (LBC) kainų prognozės modulis?

LBRY Credits Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LBC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius LBRY Credits ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LBC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti LBRY Credits kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LBC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LBC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą LBRY Credits potencialą.

Kodėl LBC kainų prognozė yra svarbi?

LBC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LBC dabar?
Pagal jūsų prognozes, LBC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LBC kainų prognozė?
Remiantis LBRY Credits (LBC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LBC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LBC 2026 m.?
1 vieneto LBRY Credits (LBC) kaina šiandien yra $0.001566. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LBC kaina 2027 m.?
LBRY Credits (LBC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LBC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LBC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LBRY Credits (LBC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LBC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, LBRY Credits (LBC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LBC 2030 m.?
1 vieneto LBRY Credits (LBC) kaina šiandien yra $0.001566. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LBC kainų prognozė 2040 metams?
LBRY Credits (LBC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LBC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:01:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.