PlatON (LAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.00323. Per pastarąsias 24 valandas LAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003204 iki aukščiausios $ 0.003386 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAT kaina yra $ 0.89407158, o žemiausia – $ 0.000119769693151375.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PlatON (LAT) rinkos informacija
No.885
$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M
$ 54.31K
$ 54.31K$ 54.31K
$ 33.11M
$ 33.11M$ 33.11M
6.69B
6.69B 6.69B
10,250,000,000
10,250,000,000 10,250,000,000
2021-05-12 00:00:00
LAT
Dabartinė PlatON rinkos kapitalizacija yra $ 21.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.31K. LAT apyvartoje yra 6.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 10250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.11M
PlatON (LAT) kainos istorija USD
Stebėkite PlatON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000291
-0.09%
30 dienų
$ +0.000017
+0.52%
60 dienų
$ -0.000226
-6.54%
90 dienų
$ -0.000529
-14.08%
PlatON kainos pokytis šiandien
Šiandien LAT užfiksuotas $ -0.00000291 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PlatON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000017 (+0.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PlatON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LAT rodiklis pasikeitė $ -0.000226 (-6.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PlatON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000529 (-14.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PlatON (LAT) pokyčius?
PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.
PlatON galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PlatON investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PlatON mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PlatON, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PlatON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PlatON (LAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PlatON (LAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PlatON prognozes.
Supratimas apie PlatON (LAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PlatON (LAT)
Ieškote, kaip nusipirkti PlatON? Viskas paprasta ir patogu! PlatON lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.